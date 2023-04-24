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新聞幕後：梅鐸開除卡爾森 原因與製作人訴訟有關

新聞界大地震…繼卡爾森離開福斯 CNN開除主播勒蒙

新聞幕後：梅鐸下令開除卡爾森 原因與製作人訴訟有關

記者顏伶如／即時報導
曾在節目中大量報導選舉陰謀論的重量級挺川主播卡爾森(Tucker Carlson，圖)，24日便被福斯發表聲明宣布結束合作。路透
曾在節目中大量報導選舉陰謀論的重量級挺川主播卡爾森(Tucker Carlson，圖)，24日便被福斯發表聲明宣布結束合作。路透

投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)以遭到選舉陰謀論抹黑為由對福斯新聞網(Fox News)提告誹謗18日才剛和解落幕，福斯同意賠償7億8750萬多元，曾在節目中大量報導選舉陰謀論的重量級挺川主播卡爾森(Tucker Carlson)，24日便被福斯發表聲明宣布結束合作。福斯聲明中並未說明結束合作的原因為何，但消息人士透露，福斯大家長梅鐸(Rupert Murdoch)親自下令要卡爾森走人，原因則與前任福斯新聞網製作人艾比‧葛羅斯柏格(Abby Grossberg)提告訴訟有關。

➤➤➤全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

福斯新聞網24日發表簡短聲明指出，福斯新聞媒體(Fox News Media)與卡爾森已經同意拆夥，「我們感謝他做為主持人，以及先前擔任撰稿人時對新聞網的貢獻」。

對於與卡爾森結束合作的原因，福斯新聞網發言人並未說明細節。洛杉磯時報報導，知情人士說，要卡爾森走人的命令來自最高層，也就是福斯集團(Fox Corp)總裁梅鐸。

消息人士透露，卡爾森的離開與葛羅斯柏格對福斯新聞網提告歧視的訴訟有關。

今年3月20日，葛羅斯柏格在紐約州南區區域法院與德拉瓦州高等法院同時遞狀，指控福斯集團律師逼迫她在「多明尼恩投票系統」訴訟裡提供不實證詞。訴狀裡同時指控福斯新聞工作環境充滿敵意及歧視。葛羅斯柏格在提告隔天便被福斯開除。

知情人士說，卡爾森對於2021年1月6日國會暴動的報導也引起梅鐸憂慮。卡爾森在報導中鼓吹選舉陰謀論說詞，聲稱國會暴動是政府探員所為，還在節目中聲稱參與攻占國會的德州男子艾普斯(Ray Epps)是聯邦調查局(FBI)部署的暗樁，卻不曾提供任何證據。

艾普斯接受23日播出的新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)專訪時說，卡爾森的言論害他因此收到死亡威脅，聯邦調查局接受「60分鐘」訪問時表示，艾普斯從來不曾為聯邦調查局工作。

「多明尼恩投票系統」發言人說，卡爾森離開福斯新聞網與和解協議並無關係。

福斯新聞網所有節目主持人當中，卡爾森收視率表現最佳，晚間黃金時段播出節目平均有300多萬收視群。

➤➤➤新聞界大地震…繼卡爾森離開福斯 CNN開除主播勒蒙

從24日晚間開始，卡爾森原本主持的美東時間8時時段節目將由福斯新聞網其他同事輪流代班，直到新任主持人敲定為止。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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