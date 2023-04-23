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體操天后拜爾絲 宣布結婚喜訊

體操天后拜爾絲 宣布結婚喜訊

中央社華盛頓22日綜合外電報導
體操天后拜爾絲(右)和NFL休士頓德州人安全衛歐文斯宣布結婚喜訊。(美聯社)
體操天后拜爾絲(右)和NFL休士頓德州人安全衛歐文斯宣布結婚喜訊。(美聯社)

體操天后拜爾絲和NFL休士頓德州人安全衛歐文斯今天宣布他們結婚的喜訊，並在社群媒體發布了兩人的結婚照片。

法新社報導，這對拜爾絲（Simone Biles）和歐文斯（Jonathan Owens）來說，可說是完美的結局。拜爾絲曾在2016里約奧運勇奪女子體操全能金牌，也5次在世錦賽拿下全能金牌；歐文斯則是於2019年與職業美式足球聯盟NFL休士頓德州人（Houston Texans）簽約。

這對佳偶去年2月宣布訂婚，這次他們發布的照片中，有一張是兩人站在牧師的面前。

拜爾絲在Instagram上說：「我已正式成為歐文斯太太。」

和其他人一樣，歐文斯也回了拜爾絲的發文，他說：「老婆有枚很漂亮的戒指」及「永遠的第一天」。

27歲的歐文斯發了張照片，並寫下：「我的（愛）人，直到永遠。」26歲的拜爾絲則回了他：「老公，我愛你。」

拜爾絲在里約奧運贏得個人全能、跳馬、地板和女子團體共4面金牌，以及平衡木的銅牌。

在那之後的東京奧運，拜爾絲被視為奪金大熱門，但她在心理健康問題及安全的考量下，放棄了大多數的比賽。

最終，拜爾絲在東京奧運拿下女團銀牌、平衡木銅牌。

拜爾絲生涯拿過25面世錦賽獎牌，其中有19面是金牌，去年更獲拜登總統頒發「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。

影片來源：YouTube 9MagTV

拜爾絲 東京奧運 德州

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