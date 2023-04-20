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6歲女孩玩球滾入鄰居院子 對方竟暴走 直接掏槍射擊

編譯張君堯／即時報導
美國北卡羅萊納州一名6歲女孩金斯利（圖左）和父母嬉戲時不小心讓籃球滾入鄰居辛格特里（圖右）的院子，沒想到後者竟直接開槍攻擊。(截自推特、美聯社)
美國北卡羅萊納州一名6歲女孩金斯利（圖左）和父母嬉戲時不小心讓籃球滾入鄰居辛格特里（圖右）的院子，沒想到後者竟直接開槍攻擊。(截自推特、美聯社)

北卡羅萊納州（North Carolina）一名6歲女孩和父母嬉戲時不小心讓籃球滾入鄰居院子，沒想到竟因此遭鄰居開槍攻擊，也成為近期美國一系列槍擊事件中的最新一起。

衛報報導，這起事件發生於19日，當時幾名年幼孩童正在打籃球，期間籃球滾進鄰居辛格特里（Robert Singletary）的院子裡，目擊者表示「球滾到院子後引來辛格特里心煩意亂地跑出家門並直接掏槍射擊」，懷特（William White）和他6歲的女兒金斯利（Kinsley）被擊中後受重傷。

目擊者透露「辛格特里朝懷特和金斯利開槍並清空整個彈匣」。最終懷特背部中彈受重傷、妻子希德布蘭德（Ashley Hilderbrand）僅被子彈擦傷，而年僅６歲的金斯利的臉頰遭子彈碎片劃傷，她告訴記者自己很擔心父親，並問道「為什麼要射殺我和我爸？你為什麼要射殺一個孩子的爸爸？」。

希德布蘭德回憶事發當下稱「他（辛格特里）看著我的丈夫和女兒，還對他們說：『我要殺了你們』」。截至２０日上午，辛格特里至今仍逍遙法外，當地警方警告居民他攜帶武器且很危險。據悉，這並非辛格特里第一次被指控有暴力行為，他去年12月被指控用錘子攻擊女友。

美國近期連續傳出數起類似事件，包括一名16歲黑人青少年亞爾（Ralph Yarl）上周只因「搞錯地址」而被一名84歲的白人房主開槍擊傷，15日一名20歲女子吉莉斯（Kaylin Gillis）和友人開車出門玩，期間不小心開進一條私人車道暫停而遭到65歲屋主槍殺，18日還有女啦啦隊員「上錯車」而遭車內男子連開數槍的事件發生。

槍擊 北卡 黑人

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