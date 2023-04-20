川普發第2代NFT收藏卡 一天售罄狂賺465萬…第1版暴跌
自2022年底推出第一代NFT商品後，前總統川普（Donald Trump）近日又公布第二代版本，川普扮演搖滾吉他手、消防隊員怪獸卡車司機等突破風格，還有更多帶有超現實主義風格的收藏卡；川普稍早透過Instagram官方帳號宣布第二代NFT 在一天內迅速「銷售一空」，讓他一夜賺進約465萬美元。
川普在宣傳第二代NFT商品的影片中形容「我將以化身為搖滾明星、怪獸卡車司機，這是以令人難以置信的藝術品為特色（的NFT收藏卡）」，並給予一段極高評價「人們喜歡收集棒球卡，但既然你可以收集到歷史上最偉大的收藏卡，為什麼要滿足於此呢？」
川普NFT商品官網Collect Trump Cards指出每張第二代NFT收藏卡都有獨特分配的稀有值，有些將是世界上唯一一張，有些則是限量款；每張NFT售價為99美元，在短短1天內售罄，驚人的是，依發行總量4萬7000張計算，川普相當於賺進465萬美元。
Collect Trump Cards提供大量購買的收藏家「特別優惠」，只要購買47張川普第二代NFT收藏卡（總值4653美元）的人都可以獲得與川普在海湖莊園共進晚餐的機會。
第一代川普NFT收藏卡也為他帶來超過400萬美元，但第二代的推出降低了第一代NFT收藏卡的價值，據《beincrypto》指出第一代川普NFT收藏卡價值一度在24小時內下跌60.375%，從NFT交易平台OpenSea觀察，發現川普第二代NFT從最初的0.2 ETH（約390美元）下跌至目前的0.055 ETH（約107美元），但仍比售價99美元還高。
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