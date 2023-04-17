莫德納默克皮膚癌疫苗 試驗顯示有效降低復發

莫德納（圖）和默克集團合作的mRNA癌症疫苗能有效減少黑色素瘤患者復發，代表藉由啟動免疫系統抗癌的疫苗取得新進展。路透

一項中期試驗結果顯示，莫德納 （Moderna）和默克集團（Merck & Co.）合作的mRNA癌症疫苗 能有效減少黑色素瘤患者復發，代表藉由啟動免疫系統抗癌的疫苗取得新進展。

「華爾街日報」報導，研究人員今天表示受試的高危黑色素瘤患者中，接種客製化疫苗加上默克吉舒達（Keytruda）免疫藥物的組別，存活且18個月內沒有復發癌症者約占79%；另一組只接受吉舒達的患者則只有62%。這項共有157名受試者的試驗提供迄今為止最有力的證據，表明這些疫苗可令患者受益。

這項研究的高級研究員兼紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）珀爾穆特癌症中心（Perlmutter Cancer Center）副主任韋柏（Jeffrey Weber）說：「我相當振奮，這將開啟一個全新的系列研究。」

莫德納和默克表示，將把研究擴展到其他腫瘤類型，包括非小細胞肺癌等。兩家藥廠計劃開展一項更大的研究，來確認治療高危黑色素瘤疫苗的安全性和效力。他們在去年12月時只發表初步的研究結果。

研究人員這次在佛羅里達州奧蘭多舉行的美國癌症研究協會（AACR）2023年會發表更加完整的研究成果。其他與會研究者計劃發表用於治療胰臟癌、頭頸部等癌症的疫苗數據。雖然這次的結果尚待更深入的研究確認，但在致力研究和發展癌症治療及預防的數十年中，目前這樣的成果仍代表顯著進步。

試驗的疫苗都是為患者量身定製。研究人員分析患者腫瘤的突變基因，選擇34個稱為新生抗原的標靶，研判能觸發最強烈的免疫反應。韋柏說為每位患者開發個人化疫苗約需6到7週。

患者需接種9劑疫苗，每3週施打1劑，此外還要服用長達18個週期的免疫藥物。

莫德納在去年12月聲明中表示：「等於是替免疫系統預作準備，讓患者針對自己腫瘤突變特徵產生特製的抗癌反應。」

157名黑色素瘤3期或4期的患者受試並接受切除癌細胞。術後，其中107名患者注射疫苗兼服免疫藥物，其餘50名患者僅服免疫藥物。

大約2年後，接種疫苗外加服用免疫藥物的患者，癌症復發或死亡僅22%，只服用免疫藥物的患者則達40%。

研究人員表示，試驗中相較於單獨使用吉舒達免疫藥物者，接種疫苗加服用藥物患者的黑色素瘤復發和死亡風險降低約44%。