我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這七樣東西 絕不要帶在錢包

涉華埠中國警察站 FBI逮長樂公會前主席等2人 控特工

莫德納默克皮膚癌疫苗 試驗顯示有效降低復發

中央社奧蘭多16日綜合外電報導
莫德納（圖）和默克集團合作的mRNA癌症疫苗能有效減少黑色素瘤患者復發，代表藉由啟動免疫系統抗癌的疫苗取得新進展。路透
莫德納（圖）和默克集團合作的mRNA癌症疫苗能有效減少黑色素瘤患者復發，代表藉由啟動免疫系統抗癌的疫苗取得新進展。路透

一項中期試驗結果顯示，莫德納（Moderna）和默克集團（Merck & Co.）合作的mRNA癌症疫苗能有效減少黑色素瘤患者復發，代表藉由啟動免疫系統抗癌的疫苗取得新進展。

「華爾街日報」報導，研究人員今天表示受試的高危黑色素瘤患者中，接種客製化疫苗加上默克吉舒達（Keytruda）免疫藥物的組別，存活且18個月內沒有復發癌症者約占79%；另一組只接受吉舒達的患者則只有62%。這項共有157名受試者的試驗提供迄今為止最有力的證據，表明這些疫苗可令患者受益。

這項研究的高級研究員兼紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）珀爾穆特癌症中心（Perlmutter Cancer Center）副主任韋柏（Jeffrey Weber）說：「我相當振奮，這將開啟一個全新的系列研究。」

莫德納和默克表示，將把研究擴展到其他腫瘤類型，包括非小細胞肺癌等。兩家藥廠計劃開展一項更大的研究，來確認治療高危黑色素瘤疫苗的安全性和效力。他們在去年12月時只發表初步的研究結果。

研究人員這次在佛羅里達州奧蘭多舉行的美國癌症研究協會（AACR）2023年會發表更加完整的研究成果。其他與會研究者計劃發表用於治療胰臟癌、頭頸部等癌症的疫苗數據。雖然這次的結果尚待更深入的研究確認，但在致力研究和發展癌症治療及預防的數十年中，目前這樣的成果仍代表顯著進步。

試驗的疫苗都是為患者量身定製。研究人員分析患者腫瘤的突變基因，選擇34個稱為新生抗原的標靶，研判能觸發最強烈的免疫反應。韋柏說為每位患者開發個人化疫苗約需6到7週。

患者需接種9劑疫苗，每3週施打1劑，此外還要服用長達18個週期的免疫藥物。

莫德納在去年12月聲明中表示：「等於是替免疫系統預作準備，讓患者針對自己腫瘤突變特徵產生特製的抗癌反應。」

157名黑色素瘤3期或4期的患者受試並接受切除癌細胞。術後，其中107名患者注射疫苗兼服免疫藥物，其餘50名患者僅服免疫藥物。

大約2年後，接種疫苗外加服用免疫藥物的患者，癌症復發或死亡僅22%，只服用免疫藥物的患者則達40%。

研究人員表示，試驗中相較於單獨使用吉舒達免疫藥物者，接種疫苗加服用藥物患者的黑色素瘤復發和死亡風險降低約44%。

賓夕法尼亞大學艾布蘭森癌症中心主任兼AACR會議主席馮德海德（Robert Vonderheide）說：「這套方法可能帶來革命性影響。」馮德海德並未參與這項研究。

莫德納和默克集團（圖）合作的mRNA癌症疫苗能有效減少黑色素瘤患者復發，代表藉由...
莫德納和默克集團（圖）合作的mRNA癌症疫苗能有效減少黑色素瘤患者復發，代表藉由啟動免疫系統抗癌的疫苗取得新進展。路透

疫苗 癌症 莫德納

上一則

34名中國警察被指控跨國壓迫美國居民

延伸閱讀

COVID-19 疫苗免費推廣活動4/19下午2點 KCS社區中心舉行

COVID-19 疫苗免費推廣活動4/19下午2點 KCS社區中心舉行
大學生打HPV疫苗 加州擬立法強制

大學生打HPV疫苗 加州擬立法強制
財經簡訊

財經簡訊
洛縣警消、政府僱員 10日起免接種疫苗

洛縣警消、政府僱員 10日起免接種疫苗

熱門新聞

美國半數州又出現新的新冠變種病毒，加州、新州和維州成熱點。圖為聯邦政府提供的新冠檢測盒上畫有病毒模型。(美聯社)

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

2023-04-12 22:38
楊洪傑(右)以流利中文表達自己的看法。(截自TikTok)

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

2023-04-14 11:10
韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

2023-04-11 10:21
肯塔基州州長貝希爾(左)在記者會上一度哽咽。他有兩個好朋友在這起槍擊案中喪生，還有一名朋友正在醫院接受救治。(Getty Images)

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

2023-04-10 12:30
儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，但11日公布的最新排名，耶魯法學院仍居榜首。圖為耶魯法學院的貝克樓。(美聯社)

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

2023-04-11 19:47
美國前總統川普12日晚間接受福斯新聞主播塔克．卡森專訪。（翻攝自推特＠/Aaron Rupar）

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

2023-04-12 04:36

超人氣

更多 >
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空
中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害