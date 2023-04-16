迪士尼怎麼了？連出2部動畫各賠1億元 真人版也被嫌

「奇異冒險」被估計讓迪士尼賠掉1億5000萬美元。圖／摘自imdb

靠著經典動畫名片建立江山的迪士尼 ，卻接連出了兩部各賠了上億美元的動畫電影 「奇異冒險」和「巴斯光年」，連湯姆漢克斯演出的「木偶奇遇記」真人版也無好評，還拿下金酸莓獎，勢必要在今年扳回一城，使得新動畫「元素方城市」、真人版「小美人魚」成績更受到各方矚目。

迪士尼曾是美國動畫第一品牌，卻在疫情 期間逐漸走下坡，票房表現被照明娛樂後來居上，去年先是暑期推出的皮克斯「巴斯光年」賣座失利，成本高達2億美元，全球總票房還不到2億3000萬美元，和「玩具總動員」3、4集全球總票房都破10億美元簡直有天壤之別。美國媒體估計，由於「巴斯光年」宣傳費用也砸下1億1000萬美元，迪士尼總共會賠上1億600萬美元，是去年最虧本的大片前幾名。

雪上加霜的是，秋冬上映的「奇異冒險」，評價與口碑又都更差，全球總票房甚至僅7350萬美元，成本卻達1億多美元，迪士尼為這部片要賠上超過1億5000萬美元，堪稱多年來罕見的嚴重失利。有人認為片子本身品質已不夠理想，迪士尼又在疫情期間將好幾部動畫電影在OTT平台獨家或是與戲院同步推出，讓觀眾慢慢習慣在自己家裡欣賞他們的動畫影片，造成戲院收入的損傷。

反觀照明娛樂去年「小小兵2：格魯的崛起」，影評不算特別亮眼，全球票房高達9億多美元，近日他們和任天堂合作的「超級瑪利歐兄弟電影版」，上映不滿兩周，全球票房就可望達到近6億6000萬美元，就連夢工廠的「鞋貓劍客2」，全球票房亦有近4億8000萬美元，迪士尼的表現，相較之下，真的相當失色。