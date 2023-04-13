原本165…他花17萬動刀增高13公分：約會對象變多了

明尼蘇達州 一名男子因為身高只有165公分，對於自己一直很沒自信，也一直都交不到女朋友。為了增加認識異性的機會，他砸了超過17萬美金進行增高手術 ，男子說變高以後「約會對象真的變多了」。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，41歲的吉布森（Moses Gibson）一開始只有165公分，因為身高，他常常對自己很沒自信，總認為周遭的人歧視 他，甚至還需要進行諮商。

為了讓自己看起來高一點，他會在鞋子裡放增高墊，但是變高的幅度有限。他甚至還在網路上面購買「號稱」能長高的藥物，但吃了也一樣沒效。某天諮商師告訴他，如果他真的這麼在乎，也許可以考慮進行增高手術，於是吉布森便開始為了增高手術拼命工作存錢。

為了存到手術費用，他除了白天的軟體工程師工作之外，晚上還兼職開Uber，後來終於花三年存到7萬5000美元，在2016年進行第一次的增高手術。

當時動完手術後，吉布森「長高」了7公分，成為172公分。不過他希望自己還能再高一點，所以又拼命存錢，在今年付了9萬8000美元動了第二次刀。

醫生動增高手術需要切開吉布森的脛骨跟腓骨，在中間裝上可以讓身高變高的釘子。動完手術以後，吉布森還得每天調整增高裝置，讓切開位置長出新的骨頭組織，才能持續變高，最後有望長到178公分。

吉布森說，第一次手術以後他的自信就大幅提升不少，從那時開始他就比較敢跟女性交談，也終於交到女朋友。雖然手術過程非常痛苦，但他一點都不後悔。現在他終於敢穿上短褲，露出自己變長的小腿。