我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／華人擅闖封山大熊湖 一路懸崖峭壁深陷險境

通膨連續降溫 史指兩月新高

原本165…他花17萬動刀增高13公分：約會對象變多了

聯合新聞網／ 即時報導

明尼蘇達州一名男子因為身高只有165公分，對於自己一直很沒自信，也一直都交不到女朋友。為了增加認識異性的機會，他砸了超過17萬美金進行增高手術，男子說變高以後「約會對象真的變多了」。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，41歲的吉布森（Moses Gibson）一開始只有165公分，因為身高，他常常對自己很沒自信，總認為周遭的人歧視他，甚至還需要進行諮商。

為了讓自己看起來高一點，他會在鞋子裡放增高墊，但是變高的幅度有限。他甚至還在網路上面購買「號稱」能長高的藥物，但吃了也一樣沒效。某天諮商師告訴他，如果他真的這麼在乎，也許可以考慮進行增高手術，於是吉布森便開始為了增高手術拼命工作存錢。

為了存到手術費用，他除了白天的軟體工程師工作之外，晚上還兼職開Uber，後來終於花三年存到7萬5000美元，在2016年進行第一次的增高手術。

當時動完手術後，吉布森「長高」了7公分，成為172公分。不過他希望自己還能再高一點，所以又拼命存錢，在今年付了9萬8000美元動了第二次刀。

醫生動增高手術需要切開吉布森的脛骨跟腓骨，在中間裝上可以讓身高變高的釘子。動完手術以後，吉布森還得每天調整增高裝置，讓切開位置長出新的骨頭組織，才能持續變高，最後有望長到178公分。

吉布森說，第一次手術以後他的自信就大幅提升不少，從那時開始他就比較敢跟女性交談，也終於交到女朋友。雖然手術過程非常痛苦，但他一點都不後悔。現在他終於敢穿上短褲，露出自己變長的小腿。

手術 歧視 明尼蘇達州

上一則

下架色情童書 聯邦法官裁定違憲 德州小鎮：關掉圖書館好了

下一則

「離職公主」爆迪士尼工作真相：同事捅刀、飽受創傷

延伸閱讀

阿伯右腳跛行遇良醫 找出病因免換人工膝關節

阿伯右腳跛行遇良醫 找出病因免換人工膝關節
抽菸者 罹大腸癌風險較高

抽菸者 罹大腸癌風險較高
長期鼻塞失味覺 鼻竇炎手術治癒

長期鼻塞失味覺 鼻竇炎手術治癒
「長得像松鼠」被霸凌 她花20萬整形換臉 迎來追求者

「長得像松鼠」被霸凌 她花20萬整形換臉 迎來追求者

熱門新聞

美國半數州又出現新的新冠變種病毒，加州、新州和維州成熱點。圖為聯邦政府提供的新冠檢測盒上畫有病毒模型。(美聯社)

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

2023-04-12 22:38
肯塔基州州長貝希爾(左)在記者會上一度哽咽。他有兩個好朋友在這起槍擊案中喪生，還有一名朋友正在醫院接受救治。(Getty Images)

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

2023-04-10 12:30
一名網友在Reddit論壇貼出他的Costco蛋糕訂購單，上面強調不要有裝飾、不要有文字，還畫了示意圖給對方看。(擷自Reddit)

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

2023-04-09 10:22
韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

2023-04-11 10:21
儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，但11日公布的最新排名，耶魯法學院仍居榜首。圖為耶魯法學院的貝克樓。(美聯社)

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

2023-04-11 19:47
美國前總統川普12日晚間接受福斯新聞主播塔克．卡森專訪。（翻攝自推特＠/Aaron Rupar）

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

2023-04-12 04:36

超人氣

更多 >
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員