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CNN：勞岱爾堡與佛州南部出現千年難得一見的暴雨

記者顏伶如／即時報導
勞岱爾堡與佛州南部豪雨成災，車子在積水嚴重的馬路上行駛。(美聯社)
勞岱爾堡與佛州南部豪雨成災，車子在積水嚴重的馬路上行駛。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)13日報導，勞岱爾堡(Fort Lauderdale)與佛羅里達州南部出現千年難得一見的暴雨，降雨量遠超過氣象報告預測，不少地區成為水鄉澤國，布洛華德郡(Broward County)發生洪災，駕駛人被迫棄車，學校與機場暫時關閉，急難應變小組則忙著搶救受困民眾。

國家氣象局(National Weather Service，NWS)指出，雖然13日降雨量預計將比12日略低，卻讓淹水問題雪上加霜。除了大雨之外，還可能出現強風、冰雹以及獨立形成的龍捲風。

影片來源：YouTube CBS Miami

布洛華德郡直到13日中午之前都在國家氣象局發布的洪水警報(flood warning)期間，洪水警戒(flood watch)則持續到13日晚間。

國家氣象局邁阿密辦公室13日早晨指出，從12日下午以來，勞岱爾堡大都會區出現14吋至20吋累積降雨量。氣象專家托瑞斯-瓦斯奎茲(Ana Torres-Vazquez)說，24小時之內出現的大量降雨，在佛州南部極為罕見。她表示，如此降雨量在當地是至少1000年才有一次的狀況。

CNN報導指出，極端暴雨是氣候暖化的現象，發生次數近年來變得越來越頻繁，達拉斯、聖路易、肯塔基州東部以及黃石公園(Yellowstone)等地都曾出現千年難得一次的暴雨。

根據氣象網站AccuWeather統計，勞岱爾堡過去兩天累積降雨量有25.95吋，鄰近的丹尼亞海灘(Dania Beach)也有21.42吋，某些地區在6小時之內就有20吋累積降雨量。

勞岱爾堡街頭的大水形成瀑布。(路透)
勞岱爾堡街頭的大水形成瀑布。(路透)
勞岱爾堡街頭的大水形成瀑布。(路透)
勞岱爾堡街頭的大水形成瀑布。(路透)

暴雨 洪水 大都會

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