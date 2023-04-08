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保守州續緊縮 愛阿華暫停為性侵受害者支付避孕費用

記者胡玉立／即時報導
儘管最管法院去年已作出裁定，但墮胎議題在不少州仍繼續攻防。圖為堪薩斯州堪薩斯市街頭標語呼籲選民不要投票支持州憲修正案禁止墮胎。(路透)
儘管最管法院去年已作出裁定，但墮胎議題在不少州仍繼續攻防。圖為堪薩斯州堪薩斯市街頭標語呼籲選民不要投票支持州憲修正案禁止墮胎。(路透)

在最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)九個多月後，各州墮胎政策立場紛陳，全國有十多個州禁止大多數情況下的墮胎，東南部大部分州都限制墮胎。可以確定的是，更多限制即將到來；自年初各州議會開議以來，多個州的共和黨人都在推動更嚴格墮胎禁令。

佛羅里達州懷孕15周墮胎禁令已生效，預計共和黨人還將推動懷孕六周禁止墮胎的「心跳禁令」；北卡羅來納州也可能通過類似立法，其他包括內布拉斯加州、俄亥俄州和南卡羅來納州，共和黨人也在設法緊縮禁令。

愛阿華州檢察長辦公室決定暫停為性侵受害者支付緊急避孕費用，而且在極少數情況下，還包括暫停支付墮胎費用，引發部分受害者權益倡議組織批評。

聯邦和州法律要求愛阿華州為尋求醫療幫助的性侵犯受害者支付許多費用，如法醫檢查和性傳播感染治療費用；在前愛阿華州民主黨籍檢察長米勒(Tom Miller)長期領導下，愛州受害者賠償基金還支付事後避孕藥B計畫及其他預防懷孕治療費用。

但在去年11月共和黨人伯德(Brenna Bird)擊敗米勒當選總檢察長後，這些付款已被擱置。伯德的發言人布魯耶 (Alyssa Brouillet)表示，「伯德正針對受害人援助進行全盤審計，以仔細評估公共資金是否適當使用。在審查完成之前，將延遲支付未決索賠」。

性侵受害者權益倡議人士面對援助款項遭暫停，既詫異又不滿。中北部州計劃生育組織(Planned Parenthood North Central States)執行長理查森(Ruth Richardson)聲明表示，此舉「令人遺憾且應予譴責」。

在愛阿華州，受害者賠償基金的經費來自被定罪罪犯支付的罰款。州法要求該基金支付性侵犯受害者「為收集證據而進行的體檢及預防性病治療費用」，但並未提及避孕或懷孕風險。

州政府受害者援助部門負責人墨菲(Sandi Tibbetts Murphy)表示，愛阿華州的長期政策，是將緊急避孕藥費用包括在該基金支付的費用中；在極少數情況下，基金也會支付性侵受害者的墮胎費用。

墨菲表示，她擔心性侵犯受害者在沒有得到真正通知的情況下，發現自己無法獲得所需的治療和服務，被迫自掏腰包購買這些服務。

墮胎 性侵 愛阿華州

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