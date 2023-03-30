圖輯／明州火車出軌 裝載乙醇槽車起火居民疏散

明尼蘇達州一個小鎮發生載有乙醇的火車出軌事故，「有數節槽車起火」，當局下令附近居民進行疏散，截至目前未傳人員受傷。美聯社

當局指出，明尼蘇達州 一個小鎮發生載有乙醇的火車出軌事故，「有數節槽車起火」，當局下令附近居民進行疏散，截至目前未傳人員受傷。

影片來源：youtube/KARE 11

法新社報導，明尼蘇達州坎迪約希郡（Kandiyohi County）警長托勒夫森（Eric Tollefson）在聲明中指出，柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（Burlington Northern Santa Fe）所屬的「許多節」軌道槽車於當地時間凌晨1時左右在芮孟鎮（Raymond）出軌。芮孟鎮距明尼阿波利斯（Minneapolis）以西約177公里。

聲明表示，「芮孟鎮消防隊和多個地區部門出動進行處理的同時，有數節出軌槽車開始起火，判定裡頭運送的是某種型式乙醇」，其他節槽車則裝滿玉米糖漿。

當局指示距事故現場約800公尺內的居民離開住家進行疏散，並且建議民眾不要前往芮孟鎮。

據美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），截至目前沒有通報人員傷亡。