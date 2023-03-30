人口普查局：全美人口最多20郡縣移民成長近3倍

根據人口普查局30日最新公布報告，全美人口最多的20個郡縣，移民人口從2021年至2022年間增加將近三倍。(美聯社)

紐約時報30日報導，根據人口普查 局(Census Bureau)30日最新公布報告，全美人口最多的20個郡縣，移民 人口從2021年至2022年間增加將近三倍，全國移民成長幅度則已恢復到新冠疫情發生之前的狀況。

不過，就在移民人口增加的同時，不少人口最為眾多的郡縣如今不但受到生育率走低的衝擊，還紛紛面臨居民流失的現實，居民出走之後搬遷到近郊地區(suburbs)、遠郊地區(exurbs)或美國其他區域。

加州 洛杉磯郡(Los Angeles County)、伊利諾州庫克郡(Cook County)以及紐約布魯克林(Brooklyn)及皇后區(Queens) 一帶，同樣都出現人口流失的狀況，不過減少幅度已經比2021年時來得小。

人口普查局統計顯示，座落於「陽光地帶」(Sunbelt)的都會區，包括鳳凰城、休士頓、達拉斯、坦帕等，依然是許多美國民眾搬家時的目的地首選。

根據統計，從2021年7月至2022年7月之間，全美人口最多的20個郡縣共計增加大約30萬名國際移民。加州聖地牙哥郡(San Diego County)、佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)、西雅圖所在的華盛頓州金恩郡(King County)，移民成長讓整體人口數量得以獲得穩定，否則將出現居民流失的狀況。

新移民喜歡落腳大城市的理由，則因為地方政府偏向自由派的移民法規，以及當地移民社區歷史悠久。