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影／扶養15歲女孩 21歲監護人嘆：老師都不當我一回事

聯合新聞網／ 即時報導
21歲的亨特領養了15歲的妹妹，現在是妹妹的合法監護人。（取材自TikTok）
21歲的亨特領養了15歲的妹妹，現在是妹妹的合法監護人。（取材自TikTok）

許多人20歲時正在享受大好青春，不過一名女子才21歲就已經承擔起扶養一個孩子的責任，而且這個孩子已經15歲了，在教養過程面臨許多挑戰，讓她忍不住抱怨學校老師或其他父母都不把她當一回事。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，21歲的亨特（Hunter Nelson）在TikTok上分享自己的教養經驗，讓不少網友看了大吃一驚。她在影片中提到，自己現在21歲，但有一個15歲的小孩，每次去學校參加小孩的活動，其他家長都會以為她是學生問她幾年級。

她的分享引發不少網友留言質疑討論，有網友問說：「妳是6歲生小孩嗎？」、「我的天啊！妳6歲就生了？」、「妳這影片是要我們覺得妳6歲就生小孩嗎？

亨特也對此做出回應表示，現在扶養的15歲小孩不是她的親生女兒。2015那年父親過世，原本同父異母的妹妹跟媽媽一起住在北卡羅萊納州，但沒多久後媽媽也過世，妹妹可能要被送到寄養家庭，於是她便決定申請妹妹的監護權，自己來照顧妹妹。

亨特說，剛開始家族中有人不願意讓她扶養妹妹，阿姨認為她「不能獲得身為家長的權利」，因此極力阻止她取得監護權，甚至還聘請律師跟她對簿公堂。

當時妹妹雖然住在遭受虐待又不衛生的環境，但妹妹也很抗拒跟亨特同住。不過由於亨特認為孩子的安全和需要比情緒更重要，因此她還是很堅持要跟妹妹同住，現在兩人相依為命，相處得也很融洽。

@hunterenelson I am crying my eyes out brb #fyp #TeamofTomorrow ♬ Easy On Me - Adele

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