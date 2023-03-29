德州報社恐關門 前總經理GoFundMe籌款 速募得27萬

德州觀察者報員工發起公眾募款，希望挽救即將被迫倒閉的報社。(截取自德州觀察者報GoFundMe專頁)

目前有17個員工的進步派報社德州 觀察者報(The Texas Observer)恐面臨倒閉，刊物僱傭的員工可能被全體裁員 ，但報社奮力抵抗，總經理坎那普(James Canup)在得知母公司決定後憤然辭職以示抗議，並在得到董事會和同事的同意之下，在公眾募款平台GoFundMe 成立專頁，名為「幫助挽救德州觀察者報和反抗裁員」，截至29日下午已經籌得27萬美金，超過了最初定下的20萬目標。

根據GoFundMe的專頁，德州觀察者報的母公司、非營利機構德州民主黨基金會(The Texas Democracy Foundation)，本周突然通知該報全體員工，即將在3月31日周五停止報社運作並進行全體裁員。

坎那普寫說，關閉報社對於員工來說會造成巨大損失，特別是他們才剛剛從前一陣子的危機之中恢復過來。報社的員工需要這一份薪水來支付房租、買貓糧、支付孩子的大學費用，有的還即將迎來新生命的誕生；停刊也會造成記者失去公信力，特別在他們發表過關注女性健康以及德州河流面臨的威脅的系列作品之後。

坎那普還表示，如果董事會最終決定恢復出刊，籌到的資金將會捐給德州民主黨基金會，用於支付員工的薪資和福利；而如果真的繼續停刊的決定，捐款將會平等分給每一個被裁員工。

德州論壇報(The Texas Tribune)報導，德州觀察者報是一份有著68年歷史的報紙，以其辛辣、幽默且充滿對抗張力的調查性報導，在本地建立了聲望。在GoFundMe專

頁的捐贈者留言區，許多支持者表示德州需要這樣的本地報社，提供深入的報導以及評論。