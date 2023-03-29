限制中國人購地法 南卡眾議會「一字未改」通過一讀

南卡限制對立國家公民購地置產的S576法案，28日眾議會一字未改地通過了一讀，並被提交至財務委員會。（Pexels）

南卡 備受華人 關注、限制對立國家公民購地置產的S576法案，繼上周在參議會以31：5大比分通過之後，28日眾議會又以迅雷不及掩耳之勢，「悄悄」地、一字未改地通過了一讀，並被提交至財務委員會。

財務委員會是眾院的常設委員會，負責處理與稅收、收入和其他財政有關的事宜。當法案或決議被提交至此，意味著該委員會將審查、研究並就法律的財政方面給出建議。該委員會可以、但不是必須對法案提出修正意見或舉行聽證會，但最終委員會將根據是否應通過該法案進入下一步程序給出建議。

S576提案旨在限制包括中國在內的五個「對立國」的公民、企業和政府在南卡購置土地和房產，提案自2月28日在參議會提出後，就遇到了華人社區的強烈抗議，法案也在過去這一個月之內幾經修改。截至3月28日晚間10時公布在州議會網站上的版本，規定如果一個從事商業活動的法人實體，其股票、證券或其他所有權指標中，有單個「對立國」公民占股10%或以上、或者多名「對立國」公民占股總和為20%或以上，就屬「由對立國控制的企業」。對立國公民和由對立國控制的企業，不得在南卡購置超過50萬畝的土地和任何房產，也不得從房產中受益；對立國公民如果擁有美國和母國的雙國籍，則不受該法限制；對立國公民如持有美國綠卡 ，則能購買至多五畝住宅用地；2022年12月31日或之前就已在南卡營運的商業和工業，如需擴張用地可向州長和商務廳長申請；2023年3月23日或以前已經因為州激勵政策而獲得商務廳承諾或提議的企業，亦可向州長和商務廳長申請購地置產用以生產營運。

該法案在華人社區廣受關注，討論度之高可謂空前。有網友提出，現在的版本，H1B不行買房，綠卡等待排期者也不行，有了綠卡想買個房子，出租倒是可以，但是一旦租戶不付房錢想打官司也不行，因為通過法律途徑追討房費就算一種「Seek Interest」。

畢業自Clemson大學的阿莫表示，自己的第一套房子就是在Clemson時買的，那時候還沒有綠卡。如果那時不能買房，難以想像生活質量。也有人表示，南卡這個法案比排華法案還厲害，排華法案當時還給中國人開飯店、洗衣店，但這個法案若不是公民，旅館都不給開。此人直言，此案「準備打官司吧。」