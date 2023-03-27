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消費者對Crocs愛不釋手 疫情以來銷量增200%

記者顏伶如／即時報導
消費者對Crocs鞋款愛不釋手。（美聯社）
消費者對Crocs鞋款愛不釋手。（美聯社）

紐約時報27日報導，新冠疫情發生初期，健身器材派樂騰(Peloton)、手工藝銷售平台Etsy、視訊會議軟體Zoom、卡駱馳(Crocs)都是業績大幅成長的品牌，美國逐漸走出疫情陰影之後，民眾慢慢回歸正常生活，家裡的健身自行車變得較少使用，手工藝、線上會議則減少參與，唯獨對於穿脫方便的卡駱馳，喜愛程度沒有消退。

報導指出，卡駱馳難得地在企業界成為新冠疫情爆發後因此獲益的勝利者，成功範例有可能挺過消費者行為因為疫情起伏而出現的變化。

疫情期間，派樂騰、Etsy、Zoomy都出現股價長紅、銷售大漲的盛況，但隨著疫情趨緩之後，榮景不再火紅。相較之下，企業總部位於科羅拉多州布隆姆菲爾德(Broomfield)的卡駱馳，目前股價與2020年1月相比，增加大約167%，年度銷售量從2019年以來則增加將近200%。

卡駱馳執行長雷斯(Andrew Rees)日前在瑞士銀行(UBS)於紐約舉辦的一場財富經理人研討會上表示，經常聽到投資圈人士說道，卡駱馳堪稱疫情受益者，但接下來便將回歸常態，「坦白說，如此說法實際發生的機率極低」。

報導指出，卡駱馳主管與業界分析師均指出，卡駱馳致勝之道在於經常推出新產品，搭配透過社群媒體展開精明的行銷策略，受到一群忠實客戶的高度青睞。卡駱馳的推特(Twitter)有16萬5000名追蹤粉絲，在TikTok有92多萬追蹤粉絲，Instagram高達160萬追蹤粉絲，臉書(Facebook)更有690萬追蹤粉絲。

紐約時報分析，過去幾年來，卡駱馳品牌透過表情符號(emojis)、迷因哏圖(memes)，發展成一種特殊的網路聲浪，消費者覺得參與了某種社群的建立，不只是購買涼鞋而已。

疫情 社群媒體 健身

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