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稅務政策研究中心：拜登預算提案對低收入族群有利

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稅務政策研究中心：拜登預算提案對低收入族群有利

記者顏伶如／即時報導
拜登總統本月初公布的預算提案，能讓某些較低收入族群因此受益，但高收入家庭稅務負擔將大幅增加。美聯社
拜登總統本月初公布的預算提案，能讓某些較低收入族群因此受益，但高收入家庭稅務負擔將大幅增加。美聯社

哥倫比亞廣播公司(CBS)27日報導，智庫機構「稅務政策研究中心」(Tax Policy Center)分析指出，拜登總統本月初公布的預算提案，能讓某些較低收入族群因此受益，但高收入家庭稅務負擔將大幅增加。

拜登本月初公布下個會計年度預算提案，重點項目包括創造數兆稅收，以平衡未來10年將近3兆的聯邦赤字。不過，預算提案只是行政部門與國會議員協商的起點，最終版本的提案仍須經由國會討論並通過。

哥倫比亞廣播公司報導，從富人加稅的提案內容可以看出，白宮的策略是讓最高收入富人的稅務負擔加重，好讓聯邦政府能為教育、住房、健保等項目擴充預算。

「稅務政策研究中心」資深研究員葛列克曼(Howard Gleckman)在分析報告中指出，拜登從2020年競選期間便清楚表態，想對企業及高收入家庭大幅加稅，對低收入及中階收入家庭微幅減稅。

葛列克曼寫道：「不管大家喜歡或不喜歡，這就是拜登在預算提案裡推出的。」

「稅務政策研究中心」估計，根據預算提案架構，絕大多數中階收入家庭稅後收入( after-tax income)變動不大。以家庭年收入區分，對照稅後收入的改變為：

家庭年收入3萬800元以下，稅後收入增加560元；

家庭年收入3萬800元以上、6萬400元以下，稅後收入增加390元；

家庭年收入6萬400元以上、10萬7300元以下，稅後收入增加20元；

家庭年收入10萬7300元以上、19萬4800元以下，稅後收入減少470元；

家庭年收入19萬4800元以上、28萬4400元以下，稅後收入減少1680元；

家庭年收入28萬4400元以上、41萬200元以下，稅後收入減少3360元；

家庭年收入41萬200元以上、99萬3700元以下，稅後收入減少1萬1310元；

家庭年收入99萬3700元以上、445萬9900元以下，稅後收入減少29萬9260元；

家庭年收入445萬9900元以上，稅後收入減少198萬410元。

預算 拜登 低收入

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