華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

查克伯格24日在臉書報喜，曬出與小女兒對視的照片。（取材自臉書）

臉書 創辦人、Meta董事長查克伯格（Mark Zuckerberg）24日在臉書報喜，宣布華裔 妻子普莉希拉陳（Priscilla Chan）誕下第3胎女寶寶，臉書瞬間湧入165萬人按讚、23萬人留言祝福。

查克伯格今天在臉書發文報喜，透露小女兒的名字叫「Aurelia」，他寫道：「歡迎來到這個世界，Aurelia Chan Zuckerberg！妳真是個小福星。」並貼出他與小女兒相識對看、以及她被媽媽抱在懷裡的照片，相當溫馨。

查克伯格24日在臉書報喜，宣布華裔妻子誕下第3胎女寶寶。（取材自臉書）

祖克伯去年9月在臉書發文，貼出一張與老婆的親密合照，開心宣布大女兒Max和二女兒August即將迎來妹妹的好消息，臉書專頁瞬間湧入逾40萬網友祝賀。

據悉，查克伯格妻子普莉希拉今年已經38歲，兒科醫師出身的她，在婚後分別於2015年及2017年生下兩個寶貝女兒Max、August。當時大女兒出生時，夫妻倆就成立「陳和查克伯格基金會」（Chan Zuckerberg Initiative，CZI），希望在女兒有生之年治癒全球疾病。

祖克伯更承諾在有生之年要捐出99%的臉書持股來投入慈善事業，希望能為女兒創造一個美好世界。