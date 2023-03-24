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黃金德出生權案125周年紀念 中華總會館周六舉行

記者張曼琳／舊金山即時報導
中華總會館為本次的歷史研討活動「預熱」，中華總會館資深董事伍璇燦（右）、林炳昌（左）發言鼓勵民眾參與。（記者張曼琳／攝影）
中華總會館為本次的歷史研討活動「預熱」，中華總會館資深董事伍璇燦（右）、林炳昌（左）發言鼓勵民眾參與。（記者張曼琳／攝影）

本周六（25日）上午10時30分至下午1時30分，舊金山華埠中華總會館將舉行黃金德（Wong Kim Ark）出生權案歷史研討會。今年為黃金德案件125周年，為紀念這一里程碑式案例，中華總會館邀請舊金山市府律師邱信福、中國駐舊金山副總領事鄒永紅等當地官員和歷史學家出席發言。

23日，中華總會館為本次的歷史研討活動「預熱」，中華總會館資深董事伍璇燦、林炳昌鼓勵民眾在周六踴躍參加研討會。90歲的資深董事伍璇燦向媒體表示，紀念黃金德出生權案的活動每隔幾年總會館都會籌備舉辦，上一次舉行是在2018年3月，再上一次在25年前黃金德案件100周年。伍璇燦表示，黃金德訴訟案件對全美的移民社區來說意義深遠，在當年訴訟期間，中華總會館的代表律師幫黃金德上訴並為其籌款，一同為華人權利鬥爭。他表示，中華總會館歷史久遠，創造很多的輝煌歷史，他呼籲僑團、居民等社區人士，深入瞭解中華總會館，為爭取華人權利而鬥爭的歷史。

1898年發生的黃金德出生權案，是聯邦最高法院判決所有美國境內出生者皆為美國公民的里程碑式案例。黃金德於1871年出生於舊金山，父母為華人。在他一次出國旅行歸來時，移民局根據1882年5月6日通過的《排華法案》拒絕他入境。黃金德為此將政府告上法庭，聯邦最高法院在判決中支持了他的意見，認定根據第十四條修正案，每一位在美國出生的人都是美國公民，即使他父母是外國人亦不例外。

資深董事林炳昌希望大家參加周六活動，尤其社區中新移民應有藉此機會多了解這段華裔社區的艱辛歷史。

本周六的黃金德出生權案歷史研討會，由中華總會館和華人歷史學會聯合舉辦，時間為上午10時30開始至1時30分結束，在11點30會做簡短休息。

中華總會館點地址為華埠士德頓街(Stockton St)843號，所有民眾可免費參與。

移民局1904年拍下的黃金德照片。（取自維基百科）
移民局1904年拍下的黃金德照片。（取自維基百科）

舊金山 華人 移民局

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