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槍擊2校工 丹佛高中生陳屍樹林 居民在家躲避警報解除

記者胡玉立／即時報導
科羅拉多州丹佛市東方高中槍擊案，嫌犯17歲非裔高中生賴爾逃亡數小時後，被執法人員發現陳屍在樹林中。(美聯社)
科羅拉多州丹佛市東方高中槍擊案，嫌犯17歲非裔高中生賴爾逃亡數小時後，被執法人員發現陳屍在樹林中。(美聯社)

科羅拉多州丹佛市(Denver)東方高中(East High School)22日發生槍擊案，17歲非裔高中生賴爾(Austin Lyle)掏槍擊傷兩名對他搜身檢查的學校人員後逃逸；帕克郡(Park County)警長麥格勞(Tom McGraw)23日在記者會中指出，經過長達數小時追捕，賴爾的屍體22日晚間在當地一片樹林中被發現。

丹佛市警察局長托馬斯(Ron Thomas)表示，賴爾是當天稍早槍擊案嫌疑人；校方依學校安全計畫要求，每天在他入校時對他搜身檢查。22日，他們從他身上發現一把手槍，他隨即在學校前方辦公區開了數槍。兩名校方工作人員受傷，一人情況危急，一人重傷但傷勢穩定。

警方和教育當局都未透露，為什麼校方要對他個人執行安全搜身計畫，當地居民在家躲避的警報已解除。

丹佛公校學區發言人向有線電視新聞網(CNN)證實，兩名傷者是辛克萊(Eric Sinclair)和梅森(Jerald Mason)。根據學校官網，辛克萊是該校文化主任，梅森是院長辦公室協調員。

麥格勞稱這次搜捕「相當激烈」，包括聯邦調查局(FBI)和菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)也都參與行動。搜捕行動最後由杰斐遜郡特警隊(Jefferson County SWAT)領導，後來在距離嫌犯駕駛的的一輛紅色富豪(Volvo)休旅車約1000呎處發現一具屍體，經法醫證實是賴爾。

麥格勞拒絕透露賴爾如何死亡，也拒絕透露屍體附近是否發現槍枝。

東方高中董事會三年前表決取消由攜槍警員進駐校園開放區域的計畫，轉而依賴學區的安全人員維安。22日，丹佛公校學區督學馬雷羅(Alex Marrero)承諾，在本學年結束前，會在東方高中派駐兩名帶槍的警察。

東方高中今年2月才發生一起致命槍擊案；16歲學生加西亞(Luis Garcia)在學校附近一輛停置汽車內遭槍擊，數周後死亡。該校一群學生後來參加市議會會議，要求對槍枝暴力和學校安全採取行動。

槍擊 學區 警察

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