我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使命必達…快遞遇警槍戰對峙 淡定越封鎖線送包裹

看好停止升息 股指逆轉收高

使命必達…快遞員遇警槍戰對峙 淡定穿越封鎖線送包裹

聯合新聞網／ 即時報導
雖然警方已經將現場圍住，這名快遞員卻還是神色自若的闖入送包裹。（截自TikTok）
雖然警方已經將現場圍住，這名快遞員卻還是神色自若的闖入送包裹。（截自TikTok）

這樣的工作精神真的是「使命必達」。一名快遞員在運送包裹時撞見警匪持槍對峙，不過這名快遞員竟然一點也不害怕，神色自若的走過特警身旁送貨。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，今年2月時北卡羅萊納州發生擄人事件。當時一名父親挾持自己11歲的兒子，與警方持槍對峙，雖然特警小組和警車已經將民宅封鎖圍住，一名亞馬遜（Amazon）的快遞員卻還是成功闖入封鎖線，讓眾人看傻了眼。

報導指出，當時這名父親已經跟警方對峙20小時，氣氛十分緊張，但快遞員卻像沒事一樣的突破重圍，堅持要將包裹送到客戶家門口。原來根據亞馬遜規定，如果沒有在保證送達日前送出包裹，亞馬遜就會退還所有運費，因此不少曾在亞馬遜工作過的快遞員都表示很能理解這名快遞員的做法。

影片上傳網路之後引發熱烈討論，有人開玩笑說：「比起丟掉小命，他更怕讓傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos，亞馬遜創辦人）不開心」、「可能包裹收件人是特警吧？」、「送包裹進封鎖線是不是有秘密口號？」還有人說這快遞員絕對是「本月最佳員工」、「客戶應該要給他好評吧！」

@nikaliemonroe #duet with @malik4asa #amazon #fyp #funny #laugh #amazon #delivery #police #standoff #job #hedontplay ♬ original sound - ASAM

亞馬遜 貝佐斯 北卡

上一則

國務院取消歧視限制 亞裔外交官將可駐中台

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
科州17歲高中生持槍射傷2學校職員逃逸 警方追緝

科州17歲高中生持槍射傷2學校職員逃逸 警方追緝
亞馬遜暫停維州阿靈頓第二總部建設 民眾一則喜一則憂

亞馬遜暫停維州阿靈頓第二總部建設 民眾一則喜一則憂
亞馬遜第二總部工程暫停 維州阿靈頓社區憂喜參半

亞馬遜第二總部工程暫停 維州阿靈頓社區憂喜參半

熱門新聞

老人長照與特殊照護愈來愈貴，成為中產階級退休族的棘手難題。圖為費城養老院的坐輪椅老人。(美聯社)

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

2023-03-19 17:56
CDC指出，最新政府研究報告顯示，具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris，C. auris)正在全美各地醫療機構迅速蔓延。(Getty Images)

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

2023-03-21 08:56
CBS氣象主播史瓦茲(Alissa Carlson Schwartz)在新聞直播時，突然翻白眼昏厥。(擷自推特)

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

2023-03-19 16:27
基爾什在機上要求鄰座女乘客摘下口罩，並宣稱要提供10萬元的獎金。(取材自推特)

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

2023-03-17 13:37
「風景水果公司」在喬氏超市及部分好市多分店販售的某些冷凍水果，因有A型肝炎污染之虞，宣布回收。(美聯社)

冷凍水果疑染A肝 好市多、喬氏超市回收

2023-03-18 22:02
一架從加州安大略飛往紐約的捷藍航空上，空服員抱著貓尋找失主。(擷自推特@Yi Shun Lai)

影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領

2023-03-20 14:57

超人氣

更多 >
紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃
小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
「肉蒲團」性感女神息影後罕受訪 曝母子共浴 兒子驚嚇

「肉蒲團」性感女神息影後罕受訪 曝母子共浴 兒子驚嚇
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨