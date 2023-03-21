國務院報告：印度有重大侵犯人權情況

美國國務院今天發布年度「各國人權報告」，當中列出印度有「重大的人權問題」與侵犯人權情況。圖為印度總理莫迪（Narendra Modi）。（Getty Images）

美國國務院 今天發布年度「各國人權報告」，當中列出印度 有「重大的人權問題」與侵犯人權情況，包括據傳有針對宗教少數群體、異議人士和記者的行為。

路透社報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）接近一年前曾表示，美方正在監看他所稱印度一些政府官員、警察 和獄警違反人權事件增加的情況。

當時是華府罕見直接責難印度的人權紀錄。之所以罕見，是因為兩國有緊密的經濟關係，且對於想在區域抗衡中國的美國，印度的重要性與日俱增。

國務院的報告指出，印度的重大人權問題，包括根據可靠報告，印度政府或其代理人執行法外處決；警察和獄警實行酷刑，或是有殘酷、不人道或羞辱的對待或處罰方式；因政治因素監禁或拘留人；以及無正當理由逮捕或起訴記者。

人權團體曾對印度近幾年人權情況提出關切。他們認為，在總理莫迪（Narendra Modi）的印度教民族主義政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）執政下，印度人權情況日益惡化。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）曾表示，印度政府的政策與行動特別針對穆斯林。莫迪的批評者也說，印度人民黨2014年開始執政後，造成印度宗教兩極化更加嚴重。

批評人士點名的事例，包括2019年的印度國籍法排除來自鄰近國家的穆斯林移民，聯合國（UN）人權辦公室稱這是「根本上的歧視」。