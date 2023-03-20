克里斯洛克：逮捕川普只會讓他更受歡迎
脫口秀演員克里斯洛克(Chris Rock)19日說，如果立法者執意逮捕前總統川普，只會讓他變得更受歡迎。
「每日郵報」(Daily Mail)報導，克里斯洛克在華府一場活動中對台下觀眾開嘲諷：「你們真的要逮捕川普？」、「你們不是傻了吧？」
當時一些拜登政府的官員也坐在台下，包括民主黨前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。
「你們不明白這樣只會讓他變得更受歡迎？這就像是逮捕圖帕克(註：美國傳奇饒舌歌手)，只會幫他賣更多唱片啊！」
克里斯洛克還揶揄：「(川普)搞了一名色情女星，然後為了不讓他太太發現，付封口費給她，這叫浪漫啊。」
「我們都被背叛過，難道你不希望偷吃的人付錢善後，這樣你就不會知情嗎？」
影片來源：YouTube New York Post
川普18日上午在其社群媒體平台Truth Social發文聲稱他即將於21日被捕，他說，紐約曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg)大陪審團要起訴他，指他隱瞞透過前律師柯恩(Michael Cohen)代付給片女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)13萬元封口費。
上一則
FB留言