長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

老人長照與特殊照護愈來愈貴，成為中產階級退休族的棘手難題。圖為費城養老院的坐輪椅老人。(美聯社)

全球高齡化危機已經席捲國內，根據統計，戰後嬰兒潮世代7300萬人，其中最年長者現已年滿77歲，但長期照護高齡者需要投注龐大的人力與金錢，然而許多退休 嬰兒潮世代卻毫無準備，連有房、有車的中產階級退休族，也無力負擔，形成嚴重的社會危機。

老伴照護費驚人 她被迫延後退休

67歲的道格·洛柏(Doug Roper)原本是維吉尼亞州約克郡(York County)一所高中歷史老師和摔角教練，他於2018年開始健忘，而且病情快速惡化，2022年就無法開車，需要專業醫療照護。

為了照顧洛柏，妻子貝絲(Beth Roper)賣掉丈夫的小船和皮卡車，女兒每月匯款超過500元，但仍不足以支付每月5950元照護費，屆齡65歲退休的貝絲不得不延後退休，因為丈夫一年長照 費將近7萬2000元，超過她6萬4000元年薪。

有房有產的中產階級，高不成低不就，不符合申請政府補助的資格，只能自力救濟，但又不敢亂燒錢；結果，陷入財務惡性循懷。

根據波士頓學院(Boston College)退休研究中心(Center for Retirement Research)分析，估計國內有1800萬中產階級的嬰兒潮世代，需要中度至重度的長照資源，卻無力支付相關費用。

「真正龐大的財務炸彈就在這裡，只是多數人希望不會炸到自己。」波士頓麻州州大(University of Massachusetts at Boston)LeadingAge LTSS中心主任科恩(Marc A. Cohen)說。

長照機構一年6萬起跳 居家照護也要5.6萬

根據國家老年人住房和護理投資中心(National Investment Center for Seniors Housing & Care，NIC)資料顯示，入住長照機構費用平均起價為每年6萬元，而且隨著年齡增長，照護需求也會增加，成本也一路上漲，至於照護失智症的長照機構平均每年費用超過8萬元。

對此，全國老年委員會(National Council on Aging)和波士頓麻州州大於2020年的報告中提出警告，「長照費用是高齡者及其家屬面臨最大的單一財務風險。」

根據哈特福特基金會(John A. Hartford Foundation)2021年的民調顯示，逾70%老人不願意住在特定房間，絕大多數傾向在自宅就地安老，但以每周40小時居家照護來計算，一年支出的居家照護費用超過5萬6000元。

根據聯邦政府估計，2020年有81萬8000人入住失智症照護機構，有120萬人入住養老院，根據NIC分析，從2015年到2022年，國內99個都會區的照護機構增長24%，而療養院則減少2.8%。

人口統計研究專家皮爾森(Caroline Pearson)表示：「因為手頭有錢，而且有人付得起入住照護機構費用；然而長照行業並未能滿足大眾的需求。」因此有數百萬人無力負擔長照費用。

老人長照與特殊照護愈來愈貴，中產階級退休族不符合低收入保險資格，自己花錢又太貴，長照成為棘手難題。(美聯社)

長照機構 「多數國人住不起」

根據聯邦政府資料，2020年前，入住照護機構的住民約有17%獲得醫療保險 補助，而療養院此一比率約為75%，這是因為長照機構擔心醫療補助無法全額核銷照護費用，「早在疫情前，國內長照體系就已經崩盤，對多數人而言真的太貴，因為需要進一步挹注資源，以保障第一線照護人員擁有競爭性的薪資，並維持現代化設備。」NCAL執行董事貝西亞(LaShuan Bethea )表示：「入住機構再加上照護支出，多數國人不列入考慮或根本負擔不起這筆費用。」

放眼全球，包括德國、日本和韓國等國已經推出長照保險，將用費分攤給每個國人，以負擔所有長照費用，作為解決高齡者長照需求的具體措施，相較之下，儘管國會早在2010年就通過一項長照保險計畫，作為平價醫療法案一部分，但歷經19個月研究後，當時的歐巴馬政府以其不可行而翻案。

不過華盛頓州今年開始啟動長照保險計畫，強制徵收勞工0.58%薪資，作為長照財源，將提供每戶家庭每日100元照護費用，終身上限為3萬6500元，同時加州和密西根州也開始推動類似長照保險計畫。

但是長照保險對洛伯太太而言，遠水救不了近火，面對丈夫長照需求帶來的財務黑洞，除了延後退休，也放棄為女兒婚禮埋單的打算，甚至擔心自己未來若有長照需求時，將落得兩手空空，「你無法計畫未來，這並非消極，但我們不知道道格還能活多久。」