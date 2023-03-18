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AI需要什麼人文素養？李飛飛、龍應台22日深度對談

【本報訊】

美東時間3月22日(星期三)早上，知名人工智慧(AI)科學家李飛飛與作家龍應台將以「AI需要什麼人文素養」為題，作華人世界的首場深度對談。

OpenAI剛以ChatGPT震撼了世界，開啟了一個思索人類未來的潘朵拉盒子。人們不禁質疑：我們如何有效利用AI而不被反噬？在功能日益強大的AI浪潮之下，人文素養的重要性又是什麼？這場科學家與文學家的對話，將探討這一系列問題。

李飛飛生長於華人家庭，後來美求學，成為在AI領域開疆闢土的專家、史丹福大學首位紅杉講席教授、前Google雲端人工智慧暨機器學習首席科學家。在她的成長經驗裡，如何保有對人文素養的熱愛？

龍應台認為，人文學到最後都有一個終極的關懷—對人的關懷。文學家又是如何看待AI？每個時代中，「人」的意義會跟著社會演化而重塑，當人類的知識、歷史、思想、記憶都可以被上傳到雲端計算機—浩瀚的知識海中，什麼是真的，什麼是假的，眾多的價值與觀點中，怎麼創造意義，怎麼判斷跟做決定，將會是未來的重大挑戰。

「AI需要什麼人文深思」的對談將於美東時間3月22日(星期三)早上7:30-9:00(台北時間3月22日晚19:30-21:00)在Zoom平台直播，報名：https://forms.gle/uV5xDdq8U3MvW2xz6。直播協力夥伴：天下雜誌、風傳媒、廣達電腦、財團法人公益平台文化基金會。

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