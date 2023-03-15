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八年級學生吃了老師給的燕麥棒後死亡 學區100萬和解

記者顏伶如／即時報導
內布拉斯加州一名八年級學生去年吃了老師提供的燕麥棒(granola bar)後過敏發作死亡。圖為燕麥棒示意圖，(Getty Images)
內布拉斯加州一名八年級學生去年吃了老師提供的燕麥棒(granola bar)後過敏發作死亡。圖為燕麥棒示意圖，(Getty Images)

內布拉斯加州一名八年級學生去年吃了老師提供的燕麥棒(granola bar)後過敏發作死亡，學生家長以過失致死(wrongful death)為由提告，學區13日晚間開會投票通過決議，同意以100萬元與家長和解。

家長湯瑪斯‧薛奧(Thomas Shaw)在臉書發文中寫道，14歲兒子傑格‧薛奧(Jagger Shaw)就讀自由中學(Liberty Middle School)八年級；2022年5月傑格因為肚子餓，到學校辦公室詢問是否有點心可吃，辦公室老師因此提供一根燕麥棒，但傑格吃下之後卻出現嚴重過敏發作。

文中寫道，老師對傑格說「你可以吃我的燕麥棒」，因此傑格便拿了一根，但吃到一半傑格就察覺身體開始出現過敏反應。湯瑪斯‧薛奧在文中並未說明傑格的具體過敏狀況為何，僅表示當時學校注意到了傑格的過敏反應。

湯瑪斯‧薛奧指出，傑格前往學校醫護室之後，護士先為他提供過敏藥物卻沒有效果，因此護士為他施打EpiPen腎上腺素(epinephrine)注射，後來傑格被救護車緊急送往醫院，5月7日宣告不治。

美聯社報導，帕皮里昂拉維斯塔學區董事會(Papillion La Vista school board)13日晚間開會決議，將以100萬元與薛奧父母和解，和解金將由學區保險公司負責。根據和解協議，學區無須為這起案件承擔疏失責任。

過敏 學區 內布拉斯加州

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