財政部同意眾院監督問責委員會 查看拜登家族銀行紀錄

圖為眾院監督問責委員會中的眾議員柯默，質詢推特(Twitter)封殺杭特拜登筆電門相關報導。(路透)

眾議院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)主席、共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員柯默(James Comer)14日上午發表聲明表示，已獲財政部 同意可以查看拜登總統家族成員與事業夥伴的銀行活動紀錄。

柯默在聲明中說：「拖延兩個月之後，財政部現在終於讓我們可以查看拜登家族成員與事業夥伴之間引發疑慮的銀行紀錄報告。」

有線電視新聞網(CNN)報導，柯默在調查拜登家族成員生意交易的過程中，一直希望取得名稱為「可疑活動報告」(Suspicious Activity Reports，SARs)的銀行紀錄。柯默日前對美國銀行(Bank of America)發出傳票，要求交出與拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)有關三名人士的銀行紀錄。柯默先前曾說，從金融紀錄當中可以看出拜登總統對於家族成員外國生意往來的影響。

柯默在14日的聲明中說，將繼續透過銀行資料與可疑活動報告追蹤金流，確認拜登家族事業陰謀的版圖有多大，釐清拜登是否因為這些交易而妥協，是否涉及國家安全威脅。他表示：「如果財政部想要再次阻撓我們的調查，我們會持續使用可以動用的工具，強迫配合調查。」

報導指出，財政部同意眾院 監督問責委員會「私下」(in camera)查看文件。一名消息人士透露，眾院監督問責委員會最快在本周之內就可以開始調閱檔案。