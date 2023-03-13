家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

一名德拉瓦州男子的土地遭鄰居侵占，提告後卻敗訴。(取自Google Maps)

一名德拉瓦州 男子2021年打算出售父親留下的土地時，赫然發現土地當中約有三分之二英畝面積遭鄰居侵占，擅自興建羊圈且使用已有數十年。男子對鄰居提告之後，德拉瓦州高等法院裁定鄰居擁有「占地者權利」(squatter's rights)，男子被迫交出地契所有權。當地房地產 仲介估計，男子損失大約12萬5000元。

德拉瓦州地方媒體「德拉瓦新聞誌」(The Delaware News Journal)日前報導，班克斯(Burton Banks)持有父親留下位於海景市(Ocean View)海灘地區的未開發地皮，2021年打算出售部分土地時，卻發現大約三分之二英畝面積遭到鄰居薛洛克(Melissa Schrock)侵占已有數十年，薛洛克還在土地上興建羊圈。

班克斯對薛洛克提告，但薛洛克援引「占地者權利」做為辯護。德拉瓦州高等法院判處班克斯敗訴，班克斯被迫交出地契所有權，房地產仲介估計，班克斯損失大約12萬5000元。

班克斯說，這件慘痛的親身經歷值得其他土地所有人警惕，面臨具有爭議的司法訴訟時要懂得保護自身權益。他說，沒錢可以上訴，只希望這起教訓能讓別人帶來警告。

根據德拉瓦州州法，對於不屬於自己的房地產擅自占用至少20年以上，就能主張擁有「占地者權利」。

法律紀錄顯示，班克斯持有的未開發土地是父親勞夫‧班克斯(Ralph Banks Sr.)所遺留。原本勞夫‧班克斯持有的一塊土地賣給了薛洛克的母親希克斯 (Susan Hicks)，希克斯過世後土地則由薛洛克繼承。班克斯住在亞特蘭大，偶爾才回到海景市附近。

2021年，班克斯打算出售緊鄰薛洛克土地的地皮時，發現薛洛克與另一名鄰居在土地上蓋了動物農舍，另一名鄰居將農舍遷走，薛洛克則拒絕配合。薛洛克被班克斯告上法院之後，以俗稱為「霸住條款」的「逆權侵占」(adverse possession)做為辯護。她向法院聲稱：「從我小時候開始，這一直都是我家後院。」

德拉瓦州高等法院法官卡爾斯尼茲(Craig Karsnitz)今年2月裁決，班克斯至少20年並非以爭議中的土地為主要住所(primary resident)，也無法證明過去20年來土地不是由薛洛克公開使用，薛洛克符合「占地者權利」門檻規定，因此裁定班克斯敗訴。