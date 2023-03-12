2021年國會暴動案 潘斯：歷史將追究川普責任

前副總統潘斯。(路透)

前總統川普 的副手潘斯，11日晚間在華府 舉行的年度「烤架俱樂部晚宴」（Gridiron Club Dinner）中，首度針對2021年1月6日發生的國會遭攻擊案點名川普，表示「歷史將追究川普的責任」，當日之事是個「恥辱」。這是潘斯至今對川普在該事件中扮演的角色最猛烈、最憤怒的評論。

該晚宴的傳統特色是政治人物開華府知名人士的玩笑，並對川普、拜登總統、賀錦麗副總統，以及佛州州長德桑提斯和前駐聯合國大使海里等幾名可望角逐2024年美國總統大選 的共和黨人士，做些輕鬆愉快的品評。

潘斯開頭亦復如此，但話鋒隨即一轉，提到該事件是「我到現在未曾開過玩笑的一件事」，還形容2021年1月6日這天是「一個悲劇的日子」。

潘斯指責川普在國會暴動案的角色，還說川普「錯誤」主張潘斯2021年以副總統兼參院議長身分主持國會聯席會議時，有權推翻認證2020年總統大選各州選舉人票結果。潘斯說，「我知道」歷史將對川普問責。

潘斯批評，川普那時的魯莽言論，「危及我家人與那天在國會的所有人」。

潘斯還斥責那些至今仍將當天闖入國會的群眾淡化為「遊客」的人。潘斯表示，遊客可不會在遊覽時傷害140名警員；遊客可不會打破門口，威脅眾院議長裴洛西和其他政府官員。 前副總統潘斯。(路透)

影片來源：YouTube WHAS11