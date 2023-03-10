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家有這款快別用 Yeti召回190萬冰桶等容器

世界新聞網／即時報導
Yeti正在召回190萬個產品。圖為YETI Hopper M20 Soft Backpack Cooler產品。(美聯社)
Yeti正在召回190萬個產品。圖為YETI Hopper M20 Soft Backpack Cooler產品。(美聯社)

美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)9日表示，Yeti正召回190萬個冰桶(cooler)、背包等產品，因為產品上的磁鐵有脫落風險，有可能導致使用者受傷甚至死亡。

委員會表示，有使用其中四款容器的消費者可以立即停止使用，並且聯繫Yeti提供退款信息。這四款產品分別是Sidekick dry gear case，M20 soft backpack coolers，M20 soft cooler的version 1.0 以及 2.0；這些產品自2018年3月到2023年1月間出售，價格從$50到$350不等。

委員會表示，召回產品中的釦子可能會關不上，一旦磁鐵從上面脫落並被吞下，它們可能會在體內互相吸附，以至於卡在消化系統之中，有可能導致腸道的穿孔或者堵塞，並導致發炎、血液中毒，嚴重的案例還可能會死亡。

民眾可以通過撥打833-444-3151聯繫Yeti，周一到周五西部時間早7點到晚7點均能接通，或者發信到[email protected]，或在 https://stg.yeti.com/M20-M30-sidekick-product-recall.html 查看更多信息。

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