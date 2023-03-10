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綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

無視綁架、槍戰風險 美國每年有120萬人冒險赴墨尋醫

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
在墨西哥被槍殺的美國公民屍體運送回返美，墨西哥毒販集團主動交出五名嫌犯 。(路透)
在墨西哥被槍殺的美國公民屍體運送回返美，墨西哥毒販集團主動交出五名嫌犯 。(路透)

最近有4名美國人前往墨西哥旅遊卻遭綁架，其中兩人遇難；此一事件相關報導鬧得沸沸揚揚，其中有一細節特別受關注，這4人越境到墨西哥是為接受醫療診治。

法新社報導，美國人源源不斷地往南邊墨西哥進行所謂醫療旅遊，這一現象因為此事件發生而廣受關注。美國人之所以越過國界尋求醫療，是因為墨西哥醫療費用較低，這是在美國境內無法獲得的；儘管存在風險，美國民眾仍然願意去冒險，包括無畏墨西哥是個以毒品暴力聞名的國家。

美國人去墨西哥旅行，醫療範圍從牙科到整容手術，再到癌症治療等無所不包。

根據國營「國家外部商業銀行」（National Exterior Commerce Bank）的數據，墨西哥醫療業在過去20年中穩步成長，2018年產值略高於50億美元，而在COVID-1疫情期間則停滯下來。

墨西哥現在是世界上最大的醫療旅遊目的地之一，儘管墨國必須處理根深蒂固的組織犯罪和毒梟暴力的負面形象。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）警告說，這種醫療旅遊可能存在低劣醫療品質風險，治療過程可能受感染，以及與醫療人員溝通困難等問題。

就在幾天前，科羅拉多州的退休人員奧哈拉（Amber O'Hara）還向朋友推薦了她曾經去過多次的墨西哥一家牙科診所。

根據無國界患者組織（Patients Without Borders ）估計，每年有120萬美國人前往墨西哥接受醫療。

根據美國疾管中心的說法，牙科治療是民眾去墨西哥最常見的醫療之一，此外還有「手術、整容、不育症治療、器官和組織移植，以及癌症治療」。

根據2020年一項調查了400名穿越美墨邊境旅行者的研究，結果有92%受訪者認為，花費價格低廉是他們選擇這種醫療旅遊的主要原因。

墨西哥 手術 癌症

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