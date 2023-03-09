中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征二號丁運載火箭的一節殘骸在德州上空解體，美方擔心碎片會傷及民眾。這是長征二號丁運載火箭發射的資料照片。(新華社)

中國運載軍用偵察衛星的「長征」2D火箭的第二節8日在德州 上空解體，碎片散落範圍可能「數哩寬，數百哩長」，美國軍方9日尚未拾獲掉到美國的殘骸。

美國海軍研究所(USNI)新聞9日報導，這段重達4噸的火箭，以1.7萬哩時速從太空 重返地球「衝入」大氣層的時候解體。

長征火箭去年6月升空，布放三顆軍用偵察衛星後，根據北美防空指揮部(NORAD)的衛星追蹤資料，還在地球地軌道的高度，就變成太空垃圾，無法控制，後來墜向地球。

太空司令部(Space Command)的聲明指出，「可確定中國長征2D火箭體SCC#52910大約2023年3月7日晚上8時30分(山區時間)從北美洲南部上空重新進入地球大氣層。」

聲明中說：「這是無法控制的重返，也就是無人駕馭，飛行軌跡任意形成，自然降落，此一類型的行為，凸顯國際間針對高風險、無法控制的飛行體，建立更佳標準的必要。」

哈佛-史密森太空物理中心專家麥克多維爾(Jonathan McDowell )根據北美防空指揮部的資料研判，這節火箭布放的軍用衛星，是專門用來監視南中國海海域及領空的。

監視資料顯示，這節火箭在德州西部馬拉松市(Marathon)上空進入大氣層，隨後往東北方向艾比林( Abilene)和奧斯丁之間下墜，碎片落地地點，恰好是德州人口最稀少的地帶。

9日下午為止，中國官員還沒有承認他們的火箭已經「衝進」大氣層，往地球墜落。美國官員也還在確認，是否已有碎片落地。

135呎長的長征2D火箭，可運載8000磅重的東西到地球低軌道。編號Y-64的長征火箭6月23日從中國中部西昌衛星發射中心升空，順利部署三顆間諜 衛星。運載倉脫離後，火箭雖然成為太空垃圾，按說可以太空漫遊多年，不會立即衝回地球。

麥克多魏爾說，這節「太空垃圾」還裝了特製的帆布，拖緩行進速度，以免危害太空交通。

國家航空暨太空總署(NASA)署長尼爾森(Bill Nelson)批評中國不夠細心，又不願意和別國分享太空碎片落地軌道的資訊。