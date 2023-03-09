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呼巴掌大賽網路爆紅 格鬥盛會還是蠢事一樁？

中央社拉斯維加斯9日綜合外電報導
終極格鬥冠軍賽主席懷特。(美聯社)
終極格鬥冠軍賽主席懷特。(美聯社)

呼巴掌也有比賽，而且相關影片還在社群媒體上爆紅。儘管終極格鬥冠軍賽（UFC）主席懷特不惜砸下金錢與資源推廣「呼巴掌大賽」，但是這種比賽的安全風險仍備受關注。

參賽選手站得直挺挺地，雙手放在背後，等待對手毫不留情地打出巴掌，在他們臉上留下熱辣辣的掌印。

美聯社報導，巴掌打到人臉後發出響亮聲音，被打的人也可能出現戲劇性反應。有的參賽者身體幾乎一動也不動，有人向後踉蹌，也有人跌倒在地上，更有人被一巴掌打暈。

影片來源：YouTube UFC - Ultimate Fighting Championship

終極格鬥冠軍賽主席懷特（Dana White）將呼巴掌大賽當做新的格鬥運動盛事大力行銷，不但重金投入「強力巴掌聯盟」（Power Slap League），還向聯盟投注UFC的資源。該聯盟已獲內華達州體育委員會（Nevada Athletic Commission）批准，可在拉斯維加斯舉辦比賽。

懷特說：「這就像一支全壘打。」包括他在內，UFC已有數名幹部參與這個聯盟。

呼巴掌大賽的部分影片已在網路上瘋傳，包括在東歐賽事中，有一名男子儘管半邊臉腫成兩倍大，仍執意繼續出賽。

影片曝光後，也讓人對比賽安全性存疑，特別是造成慢性創傷性腦病變（chronic traumatic encephalopathy，簡稱CTE，反覆腦部傷害所導致的腦部退化疾病）的風險。內華達州體育委員會一名前主席就表示，強力巴掌聯盟獲得批准是個錯誤決策。

腦震盪後遺症基金會（Concussion Legacy Foundation）共同創辦人諾文斯基（Chris Nowinski）也支持上述看法，認為呼巴掌大賽是「你所能做最愚蠢的事情之一」。

不過懷特和參賽者對此不為所動，還把反對言論跟20幾年前UFC草創階段外界給予的負面評價相提並論。

強力巴掌聯盟選手之一菲力普斯（Ryan Phillips）說：「把我們可能受到的傷害誇大到CTE的程度，我想這真的太扯了。應該只是還有很多人不了解，不過就是呼個巴掌而已。」

懷特相信，呼巴掌大賽與1996年被已故聯邦參議員馬侃（John McCain）稱為「人類鬥雞」（human cockfighting）的綜合格鬥將有類似發展軌跡。當年UFC未分量級，也沒有定出諸多規則，馬侃的批評反而有助UFC組織架構變得更加健全，並廣獲接受。

懷特表示，華納媒體旗下TBS頻道實境節目「強力巴掌：奪冠之路」（Power Slap: Road to the Title）的收視率證明讓許多人好奇的呼巴掌大賽早有人氣。

懷特表示，他發現2017年和2018年東歐呼巴掌大賽不僅沒有任何規則，粗製濫造的比賽影片居然能在YouTube上吸引數以百萬計次瀏覽，當時他就知道，這在美國可能會有巿場。

他相信，等到比賽開始明定規則，並用專業攝影設備錄製，相關賽事就能將眾多網路觀眾變成付費粉絲。

強力巴掌大賽通常進行3到5個回合，由參賽者輪流向對手呼巴掌，被打的人必須將雙手放在背後。選手被打後有最長60秒的恢復時間。根據巴掌的力道和對手反應，選手每次出手最多可以得到10分。

內華達州 社群媒體 攝影

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