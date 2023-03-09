美國與歐盟將啟動礦物貿易協商 以化解電動車貿易爭議

美國去年通過的通膨削減法（IRA）規定電動車電池必須採用出自美國本地或和美國簽署自由貿易協定的國家的礦物，令歐盟和日本等尚未和美國達成自貿協定的國家相當不滿。美聯社

拜登總統10日（周五）將在白宮接見歐盟 委員會主席范德賴恩，預料兩人將同意專就關鍵礦物促成類似自由貿易地位的協議，以化解雙方在電動車 貿易的爭議，一面也降低對中國的依賴。

美國和歐盟官員透露，美國和歐盟希望宣布就這項協議的條款展開協商，不過美國官員強調，需徵詢國會意見後才會公布。

美國官員曾提議成立就攸關清潔能源轉型的關鍵材料成立一個買家俱樂部，美歐協商達到雙邊協議只是其中的第一步。這項貿易協議和更廣泛的買家俱樂部有兩大目的，一是要解決美國對電動車補貼所引發的爭議，一是要推動建立不靠中國的供應鏈。

美國去年通過的通膨削減法（IRA）修改了購買電動車抵稅優惠的條件，其中規定電動車電池必須採用出自美國本地或和美國簽署自由貿易協定的國家的礦物，令歐盟和日本等尚未和美國達成自貿協定的國家相當不滿。

華爾街日報引述知情人士報導，美國將開始和歐盟擬定一項協議，將針對生產鋰和鎳在內的關鍵礦物建立環境和勞工標準。知情人士透露，在美國，這將是一項行政協議，不需要國會批准。

路透上周已報導，美國和歐盟正共同設法要讓採用歐洲礦產所生產的電池，也符合通膨削減法抵稅優惠。

主管電動車抵稅優惠的業務由美國財政部 負責，財政部一位發言人告訴路透，財政部將評估凡經過協商的新協議，以確保新協議在制定規則的過程中，能符合抵稅優惠的條件。

這位發言人說：「鑒於中國深深掌控全球關鍵礦物的採煉，與理念相同的夥伴一同加強我們的關鍵礦物供應鏈，是清潔能源經濟發展的一大關鍵。」

電池用礦物相關補助每輛車最多可達3,750美元，待美國財政部發布細則時即生效，預定本月即會公布。