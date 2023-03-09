行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

達美航空。(美聯社)

一名佛羅里達州婦人上個月搭乘達美航空公司(Delta Air Lines)時，印有特殊孔雀圖樣的行李箱在拖運過程中毀損。婦人向航空公司申訴，後來共計收到13只行李箱運送到家。她在TikTok 分享航空公司「13賠1」的作業輸失表示，這起烏龍事件讓她笑到流淚，完全接受航空公司道歉，今後將繼續當達美航空的忠實顧客。

29歲的佩頓‧湯普森(Peyton Thompson)是在不同醫療機構之間巡迴提供服務的放射線技術師。她接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時說，出門工作時通常透過Airbnbs尋找住處，攜帶物品必須能夠裝進車子。

她說，事發當時要到紐約州 工作，在雪城漢考克國際機場 (Syracuse Hancock International Airport)領取行李時，發現印有特殊孔雀圖樣的行李箱明顯毀損，一個脫落輪子把行李箱硬殼也都扯開，露出箱內襯裡。她表示，下飛機當天遇到大風雪，由於另外兩個輪子也受損，她只能拖著破損的行李箱走過積雪與結冰。

湯普森說，向航空公司提出申訴之後，收到一封電郵回應，內容寫道由於申訴案件數量龐大，恐怕耗時一個月才能處理。她說，後來又收到一封來自達美客服代表的道歉信，告知將賠償行李箱。

她表示，收到達美航空寄來的網址，讓她自行挑選希望獲得賠償的行李箱款式，填寫完成後收到確認通知。

她指出，兩周過後，陸續收到9封確認通知，她覺得大概系統出錯，於是把多餘的通知都刪除，不久後卻接到Airbnbs屋主通知有大批包裹寄達，9件大件包裹都是行李箱。她說，其中3件包裹是一大一小的行李箱組合，因此總共有13只行李箱。

湯普森說，包裹多到車子都裝不下，跟父母視訊通話時笑個不停，「真的太爆笑了」。她表示，後來根據收到的退貨辦法已將多餘行李箱寄回廠商。

她表示，願意接受達美航空道歉，接下來會繼續當忠實顧客。

湯普森的TikTok影片瀏覽人次已破百萬。