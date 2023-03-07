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WSJ：中美進一步陷入「敵意漩渦」 冷戰思維顯露

編譯季晶晶／即時報導
中國國家主席習近平（左）猛批美國打壓中國大陸，雙方恐陷「敵意漩渦」，圖右為美國總統拜登。(美聯社)
中國國家主席習近平（左）猛批美國打壓中國大陸，雙方恐陷「敵意漩渦」，圖右為美國總統拜登。(美聯社)

中國國家主席習近平及外長秦剛昨天罕見地猛批美國打壓，華爾街日報評論，相較於幾周前，中美還小心翼翼朝向類似於外交停火的方向邁進，最新事況顯示出全球最大兩個經濟體的關係變得多麼不穩定，雙方陷入了「敵意的漩渦」。

丹佛大學中國外交政策專家趙穗生表示：「對方做的每件事都被視為負面，且惡意為之，這是冷戰思維。」

在疑似間諜氣球被發現飛越北美之後，中美關係蒙上新陰影，美國國務卿布林肯延遲訪問北京的行程，兩國進一步陷入相互指責和箭拔弩张的惡性循環。

美國國安會議發言人柯比被詢及北京的言論時說：「我們的做法沒有任何地方應讓任何人以為我們想要發生衝突。」

美中關係的分歧程度顯示遏制緊張局勢的困難。拜登延續川普時代的貿易關稅、加強設限先進半導體出口，並聯合盟友和其他國家對抗中國大陸在全球的影響力。而北京與莫斯科走得更近、升高對台灣的軍事挑釁，並在去年夏天切斷了更多美國原有的為數不多的對話管道，包括取消軍事交流管道。

史丹福大學胡佛研究所歷史學家Michael Auslin認為，習近平批評美國圍堵的說法，顯示他在此一政治季節「解開了鎖鍊」，也呼應共黨官員將中國大陸定位為受害者的長久傳統。

外交關係倒退更加難以改善中美交流，例如發放更多簽證給記者或進行聯合癌症研究，而籌辦兩國都期待的年底峰會也變得更複雜。

國務院發言人說，關於布林肯取消的北京行，目前沒有計畫宣布類似行程。根據趙穗生，布林肯就算成行，除了恢復在裴洛希訪台時取消的中美對話機制外，也不會有太大的成就，這是因為雙方都不會在關鍵問題上讓步，例如中方希望華府放鬆對北京的技術出口管制，或美方尋求大陸保證不威脅台灣。

但前國務院官員Daniel Russenl，在習近平政府許多重要職位換人之際，美國需要面對面晤談以了解各部門將如何運作，他認為不宜等太久。

北京 布林肯 習近平

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