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陪朋友去墨西哥抽脂 美公民捲毒販槍戰2死2獲救

記者顏伶如／即時報導
四名美國公民為了抽脂手術南下墨西哥，卻意外碰上販毒幫派槍戰，導致兩人死亡，另兩人被挾持。圖為遭挾持的兩人7日在木棚裡獲救。(路透)
四名美國公民為了抽脂手術南下墨西哥，卻意外碰上販毒幫派槍戰，導致兩人死亡，另兩人被挾持。圖為遭挾持的兩人7日在木棚裡獲救。(路透)

墨西哥塔毛利帕斯州(Tamaulipas)檢察長巴瑞歐斯(Irving Barrios)證實，四名美國公民為了抽脂手術南下墨西哥，卻意外碰上販毒幫派槍戰，導致兩人死亡，另兩人被挾持到素有「巴格達海灘」(Bagdad Beach)之稱的墨西哥灣偏遠地區伊吉杜特科洛特(Ejido Tecolote)數日。遭挾持的兩人7日終於在木棚裡獲救，一名負責看守的男子則被逮捕。

兩名受傷的美國公民威廉斯(Eric Williams)和麥克吉(Latavia Washington McGee)獲救之後，7日已回到德州布朗斯維爾(Brownsville)住院治療。

塔毛利帕斯州州長比利雷亞爾(Américo Villarreal)說，威廉斯左腿中彈，但無生命危險，兩名死者伍達爾德(Shaeed Woodard)及布朗(Zindell Brown)遺體在墨西哥北部城市馬塔摩羅斯(Matamoros)停屍間完成法醫鑑定後將會送回美國。

美聯社報導，南卡羅來納州女子莎蘭德瑞亞‧布朗(Zalandria Brown)受訪時證實，弟弟布朗是在墨西哥遭到綁架的美國公民之一。她說，弟弟與朋友一起南下墨西哥，是因為有朋友要到當地接受腹部抽脂手術。

莎蘭德瑞亞‧布朗說：「這就像一場你希望能夠醒來的惡夢。」她表示，看到自己的親人被拖行並丟上卡車後斗，「讓人感到無法置信」。

聯邦調查局(FBI)5日發表聲明指出，一輛掛著北卡羅來納州車牌的白色迷你廂型車，3月3日從德州城市布朗斯維爾跨越邊境，進入墨西哥境內的馬塔摩羅斯不久後車子被遭到衝撞，車上四人旋即遭到不知名的武裝分子開槍並綁架。當時附近馬路上一名墨西哥女子被流彈擊中身亡。

住在南卡佛羅倫斯(Florence)的莎蘭德瑞亞‧布朗說，弟弟住在麥特爾海灘(Myrtle Beach)，與兩名友人陪同另一名友人南下墨西哥接受腹部抽脂手術。

莎蘭德瑞亞‧布朗表示，弟弟與同行友人交情深厚，他在出發之前曾對這趟行程提出疑慮。她指出，弟弟一直說「我們不應該去的」。

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