美國重申對中政策不變 新中方駐美大使低調就任

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）7日表示，美國的對中政策不變，不尋求衝突。(路透)

中國兩會剛落幕，針對未來的美中關係，美國國務院 發言人普萊斯（Ned Price）7日表示，美國的對中政策不變，不尋求衝突，尋求有護欄、能預防競爭演變成衝突的雙邊關係，他透露，中方駐美大使館 已經有了新大使。

華爾街日報1月獨家報導，中方將指派外交部副部長、曾兩度派駐華府 的謝鋒接任駐美大使，這項任命被視為北京緩和戰狼外交作風，更好管理對美關係的訊號；當時報導稱任命還需華府同意。

普萊斯7日在例行記者會談到美中關係時透露，來了一位資深美國官員都熟悉的新大使，但並未進一步說明。

據了解，這項人事任命案低調且順利進行，謝鋒在本月抵達華府；國務院拒絕評論，記者詢問中國駐美大使館，尚未取得回應；到目前為止，中國駐美大使館網站介紹的大使還是秦剛，沒有任何新大使的訊息，謝鋒何時拜會國務院或遞交到任國書，美中都未說明。

中國外交部長秦剛7日在兩會後記者會表示，美國聲稱所謂的「競爭」，就是全方位遏制打壓中方，就是你死我活的零和博弈，「實際上就是要中國打不還手，罵不還口，但這辦不到。」

普萊斯表示，遵循美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年5月的對中政策演說，美國對中的做法不變，亦即投資國內、結合盟友，與對中競爭；美國追求有基礎、有護欄且最終是有方法能避免競爭變成衝突的美中關係，美中高層官員的每次互動中都表達這些觀點。

普萊斯表示，競爭不代表遏制、壓迫或拖中國後腿；至於避免衝突，他說，必須對話與交流，布林肯剛在慕尼黑與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會談，中方駐美大使館也來了一位美國資深外交官都熟悉的新大使，美國希望持續拓展並深化對話管道。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，美國的「一個中國」不變，不支持台灣獨立，不樂見台海現狀片面改變，絕對不樂見武力改變現狀。

普萊斯表示，美國關切中國持續尋求破壞數十年來維持台海和平穩定的現狀，北京以時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口破壞現狀；美國追求強化現狀，中方透過言語和行動尋求破壞現狀，這點為美國高度關切。