以神之名不只攝理教…美性愛邪教招性奴教徒 影星都有份

女星艾莉森麥克被控為邪教組織領袖招募女性會員從事性活動。(美聯社)

Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)揭發韓國邪教攝理教教主鄭明析誘騙、性侵 及強姦女信徒,受害人遍及亞洲,引起外界關注。

據香港01報導,世界各地曾有不少邪教領袖曾借傳教名義誘姦或性侵信徒,其中美國邪教Nxivm名義上是一個跨國層壓式傳銷組織,專門開辦「自我發展」課程,實際是一個性愛邪教,女教徒被「訓練」成性奴與教主性交,更要在身上烙下教主印記。

而教徒中不乏富豪及好萊塢 影星,在美國引起嘩然,部份更有份招募教徒,包括《超人前傳》(Smallville)女星Allison Mack,被指是其中一名副手。審訊過程爆出不少令人心寒的案情,但60歲「教主」Keith Raniere仍堅持自己「完全無罪」,他其後被美國警方拘捕,經審訊後被地方法院判監禁120年。

Nxivm是一個層壓式傳銷組織,是Raniere和一名護士兼催眠師Nancy Salzman於1998年創立,他自稱科學家,發明了獨特「自我成長」、「心靈成長」方法,可幫助任何人實現理想。他最初在「治療」過程中取得成員的私人資料,之後以此作勒索及控制,並發展成一個邪教。

Nxivm在紐約、墨西哥 、加拿大都有分支機構,一個「自我發展」課程叫價數千美元,課程嘉賓包括好萊塢明星和其他界別的傑出人士,部份人曾向Raniere發誓服從。

不過,接連有Nxivm前教徒冒險爆料,令邪教惡行曝光,Raniere也被指控包括敲詐勒索,合謀性交易和強迫勞動等罪。檢察官指Raniere領導一個大型犯罪行動,影響其他共犯的思想,讓共犯幫他招募及培養性奴。美國地方法院法官Nicholas Garaufis日前宣判,痛斥他行為殘酷,聯同一班教徒針對弱勢社群下手,造成難以估量的損失,判他入獄120年,另外罰款150萬美元。

女星艾莉森(Allison Mack)為教主副手

法院審訊過程中,發現Raniere在組織內對男性進行情感操控,亦會選擇喜歡的女信徒,禁止她們吃飽以保持身形苗條,供自己淫慾,主要針對年輕女孩和少婦。另外他被指控操縱性交易及一系列犯罪,聽證會上有15名Nxivm前教徒陳述Raniere的惡行,他們稱Raniere是「怪物」、「寄生蟲」、「恐怖份子」。

案情還透露,Raniere被信眾稱為「Vanguard」(先鋒),組織要求女性奴在身上烙下教主拉丁文稱號的縮寫「DOS」(Dominus Obsequious Sororium,奴隸主之上的奴隸主),有指烙在近私處位置,並下令要和教主性交。性奴還被迫留下一些個人敏感資訊,以防她們離開邪教。

《紐約時報》報道,較早前首名作供的受害人「Camila」表示,她在2005年9月18日首次被Raniere性虐時只有15歲,那時Raniere則46歲。Camila被迫承認首次被性虐的日子是「結婚紀念日」,之後他們發展了12年的「戀愛關係」,其間多次被Raniere性虐,並拍她裸照。

Camila曾嘗試過自殺,並在Raniere的指示下墮胎,「他用很多方式傷害我」、「他希望我相信,我唯一的價值是來自他對我的感覺」,她花了很長時間才走出創傷。而調查發現Raniere的硬碟上有她的裸照。法庭證據顯示,這名來自墨西哥的女孩父母是Nxivm信徒,主動將兩名女兒送到紐約北支部,她們在那裡被教主性虐。姐姐作供時稱,她們被囚禁在一間房內兩年,Raniere警告她們要「清除自己的不良習慣」,並指這些習慣正毒害社會。

不過,《美聯社》報導Raniere至今仍認為自己完全無罪,甚至不覺得自己的行為算罪行,沒感到一絲後悔,並指控審訊不公,Raniere的律師覺得判刑不應超過15年,被法官批評毫無悔意。

Nxivm事件2020年被製作成紀錄片

共犯中還有酒業集團西格(Seagram)的繼承人Clare Bronfman,她被前教徒爆料,是邪教內的重要成員,多年來用自己的財力去壓迫想脫離邪教的教徒,已被判入獄7年。

「NXIVM」的高層成員中,還包括曾出演《超人前傳》(Smallville)成名的美國女星艾莉森(Allison Mack),她被爆是教主的副手,早前已認罪,哭著對受害人道歉,「我以為Raniere想幫人」,正等待判決。檢察官指她負責對外招募女性加入,宣稱是一個女性輔導小組,實則是挑選性奴。

NXIVM的議題在美國引起很大關注,於2020年被製作成兩套紀錄片,包括HBO的《The Vow》及美國Starz頻道的《Seduced:Inside Nxivm Cult》。