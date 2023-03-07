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拜登在空軍一號上再度踉蹌 差點跌倒

世界新聞網／即時報導
拜登總統周日登上空軍一號欲返回德拉瓦州時，又一次步履踉蹌，差點跌倒。(截自WSFA 影片)
拜登總統周日登上空軍一號欲返回德拉瓦州時，又一次步履踉蹌，差點跌倒。(截自WSFA 影片)

拜登總統5日結束阿拉巴馬州的活動，登上空軍一號欲返回德拉瓦州時，又一次步履踉蹌，差點跌倒。

這是他至少第四次差點在登機階梯上失足。

影片來源：YouTube New York Post

80歲的拜登5日出席阿拉巴馬州塞爾瑪鎮(Selma)「血腥星期日」(Bloody Sunday)58周年紀念活動，並藉此談到選舉的基本權利。

拜登最近一次登機步伐不穩，是在2月22日離開波蘭準備返回華府時，當時他在階梯上失去平衡往前倒，雙手直接趴到階梯上。

拜登在2022年5月，拜登在安德魯空軍基地登上總統專機時，以及同年6月自洛杉磯前往美洲峰會時，都險些在階梯上跌倒。

2021年3月，拜登在登上空軍一號時連續絆倒了兩次，起身時失去平衡、單腳膝蓋撞擊階梯。

這些失誤鏡頭很容易引發外界對拜登健康問題的關注，前白宮醫生、也是現任共和黨籍德州聯邦眾議員傑克森(Ronny Jackson)2月時曾呼籲白宮，應當讓全國民眾都知道拜登總統心理健康已經退化的事實；爭取民主黨總統提名的前南卡羅來納州州長、前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)也說，應對75歲以上政治人物進行強制性「心智測驗」。

拜登上個月剛完成例行身體檢查，白宮醫生隨後表示，拜登的體檢報告顯示他仍然「適任於工作」；拜登於2月16日從胸口切除的癌性皮膚組織，經檢測確定是基底細胞癌。所有癌組織都已經成功切除，不需進一步治療。

如果再次當選，拜登在第二個任期結束時將年滿86歲。

拜登 阿拉巴馬州 白宮

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