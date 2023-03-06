「像電影情節」 聯航乘客攻擊空服員 挺身而出乘客還原經過

美國麻州的聯邦檢察官辦公室表示，聯合航空日前發生一名乘客因涉嫌試圖打開飛機緊急出口艙門與試圖刺傷空服員而被捕，機上一名乘客則跟ABC新聞記者還原了事發經過。（路透資料照片）

美國ABC新聞6日報導，聯合航空日前發生一名乘客因涉嫌試圖打開飛機緊急出口艙門與試圖刺傷空服員而被捕，機上一名乘客則跟記者還原了事發經過。

麻州 的聯邦檢察官辦公室表示，這起事件發生在5日一班從洛杉磯 飛往波士頓的航班上，機組員在著陸前約45分鐘收到警報，指向頭等艙與經濟艙之間的一扇艙門轉到了一般模式（disarmed），「空服員發現艙門的鎖定把手已經從完全鎖定的位置移開…而且緊急滑梯預位手柄（arming lever）已經移動到『一般』位置」。

在艙門重新鎖定後，有位空服員向同事表示，自己在艙門旁看到33歲的嫌犯托雷斯（Francisco Severo Torres），並認為擅自扳動的手柄的人就是他。根據法庭紀錄，托雷斯涉嫌試圖打開艙門未果，並有著「打開緊急出口艙門與跳出飛機的想法」，涉嫌在空服員跟他對質時，先回應「詢問是否有攝影機證明他已經這樣做了」，接著就試圖用折斷的金屬湯匙刺向對方頸部。

據報導，托雷斯被同班機的乘客制服，機組員則協助上了束具。其中一位乘客古凱西安（Simik Ghookasian）告訴ABC新聞，當托雷斯講話開始大聲的時候，他還以為是單純的爭執。然而，托雷斯隨後開始大吵大鬧，看到另一位乘客在拍攝時，就開始尖叫與跑向那位乘客。

古凱西安說，經過幾「微秒」的時間後，包括他在內的一組約5人就跳到托雷斯身上，並且將他撲倒在地，並從他的手裡拔走一隻斷湯匙，還從他的口袋掏出一個打火機。本身是紅十字會志工的古凱西安表示，他要來了束線帶（zip ties），這樣就可以綁住嫌犯的手腳，並指挺身而出的乘客們在剩下約20分鐘飛行時間裡一直壓制著嫌犯。

托雷斯稍後向警方表示，他走進洗手間以折斷湯匙「製作武器」，還聲稱他認為一位空服員當時正試圖殺死他，所以試圖先殺死空服員。自稱主修國土安全的古凱西安則將整起事件描述為電影 裡的情節，並稱自己接受過許多的培訓，相信有助他為此類事件做好準備，聯合航空也對機組員與乘客「迅速行動」表達感謝。