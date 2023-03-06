西南航空突改降 乘客怨「折騰9小時」沒人管

西南航空一架班機從巴爾的摩出發時有狀況改降南卡，乘客稱遭 「折磨」九小時。（Getty Images）

原定降落北卡羅來納州 洛麗(Raleigh)機場 的西南航空3094班機，3日晚離地面僅1350呎時，臨時改降南卡羅來納州 默爾特海灘(Myrtle Beach)機場，乘客說他們遭受 「折磨」長達九小時。

這架滿載乘客從巴爾的摩出發的波音737客機，原定晚上7點起飛，卻任由引擎在地面空轉40分鐘；9點左右，快到洛麗機場時，乘客瑞德(Nicholas Reed)說，打開窗戶都看得到地面了，機翼卻拍打得很厲害，「瘋狂搖晃」，他座位附近有三人開始嘔吐，另一乘客驚慌得昏厥過去。

和女友史潘思(Krys Spence)搭同一班機的瑞德說，「15分鐘後，他們才告訴大家，要轉往默爾特海灘，25分鐘後降落。」當地西南航空職員說，改到那裡降落的原因是「天氣問題造成飛機燃料不足」。

瑞德說，平安降落默爾特機場後，機上乘客又在座位上枯等了兩小時才准下機，到已經關閉、空蕩蕩的機場大廳，「他們不給我們行李，我們也不能出去，有一群人找到一個酒吧，毫不客氣的大飲特飲，因為沒人管。」

西南航空翌日表示，因為洛麗機場天氣不佳，才改到默爾特，「我們派了另一機組人員，另一架飛機，盡速把乘客安全載到最終目的地。」

史潘思說，地面人員告訴乘客，會有另一班飛機來轉載運他們後，機長和組員就走了，「我們都被困在機場，整個機場連一個販賣機都沒有，餐廳當然也關門了。」

凌晨1點過後，「接班」班機終於來到默爾特機場，瑞德說，「清晨4點，我們終於回到洛麗機場，真是恐怖的經驗，西南航空也不給我們餐券什麼的，嘿，我們還是西南的老顧客呢。」

西南航空則說，「造成不便，我們很抱歉，顧客可向我們的客服部門反應。」