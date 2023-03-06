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馬斯克不信任員工？ 推特員工爆料：他上廁所也要保鑣陪

編譯俞仲慈／綜合6日電
馬斯克2月初在多名隨身保鑣保護下，離開舊金山聯邦法院。(美聯社)
馬斯克2月初在多名隨身保鑣保護下，離開舊金山聯邦法院。(美聯社)

英國廣播公司(BBC)5日引述推特(Twitter)內部一位工程師的談話，指稱該公司老闆馬斯克(Elon Musk)在舊金山總部，雇用至少兩名隨身保鑣，該名工程師告訴BBC，保鑣甚至會跟著馬斯克上洗手間，顯示這位全球首富對於員工極度缺乏信任感。

該名爆料的工程師為保護自身工作情況下，拒絕透露姓名，而且他向BBC表示，馬斯克的隨身保鑣體格魁武高大，宛如來自好萊塢電影一樣。

有關馬斯克的安全問題，他的父親厄羅爾(Errol Musk)1月就公開表示擔憂，但也坦承馬克斯已雇用「100名保鑣」。厄羅爾表示，馬斯克已為南非住家全面升級保全系統，包括24小時武裝警衛、監視攝影機以及電子圍籬。

其實大企業耗資巨額資金為高階主管或執行長雇用保鑣，提供保全措施的情況並非少見。

根據聯邦證券交易委員會(SEC)的資料顯示，臉書母公司Meta執行長查克柏格2023年度個人保全補助津貼高達1400萬元，資料顯示，這筆鉅額津貼包括雇用人員、增購設備以及住宅保全改善等，以提升對查克柏格及其家人的安全保護。

去年10月馬斯克收購推特後，即解雇數千名員工，作為刪減營運成本的手段之一；甚至早在去年5月，一位推特用戶建議馬斯克應該「為個人團隊雇用更多保全人員」，馬斯克發文回覆直言買下推特「可能不會延長我的預期壽命」；去年12月在洛杉磯，馬斯克指控有一名「瘋狂跟蹤者」跳上一輛載著他兒子的汽車後，馬斯克的人身安全也引起外界關注，但警方過調查後表示，該名嫌疑人是「馬斯克保全團隊一名成員」。

馬斯克 推特 查克柏格

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