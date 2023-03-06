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俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

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俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

記者顏伶如／即時報導
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

民主黨主政的俄勒岡州波特蘭市(Portland)近年來治安敗壞，連鎖零售商沃爾瑪(Walmart)宣布位於波特蘭最後兩家分店都將永久關閉，裁撤共計600名員工；沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)幾個月前才提出警告說，沃爾瑪分店竊盜案件數量創下歷史新高。

就在同一時間，波特蘭面臨遊民人口暴增的危機，市府官員卻束手無策。犯罪叢生，遊民在馬路旁、商店門口就地紮營，已經讓不少公司企業及居民紛紛選擇離開波特蘭。

沃爾瑪在波特蘭的最後兩家分店，位於波特蘭北區三角洲公園(Delta Park)及東南區的東港廣場(Eastport Plaza)購物中心，都將在3月24日關閉。

沃爾瑪經常受到許多低收入消費者歡迎，但沃爾瑪說，兩家波特蘭分店業績表現卻沒有達到預期標準。

沃爾瑪關閉最後兩家分店，凸顯近幾年來波特蘭犯罪案件增加、遊民人口大幅成長，導致企業遷移地點或關閉的趨勢。

波特蘭曾被喻為「西岸的御寶」，但新冠疫情發生以來，犯罪與遊民問題雙重惡化，迄今仍然無法獲得改善，已讓城市風采褪色。波特蘭市中心區有著數百遊民紮營露宿，公然吸毒隨處可見。

2022年，運動品牌耐吉(Nike)宣布關閉波特蘭市中心區旗艦店，理由是商品竊盜猖獗。耐吉表示，短短兩個月內，旗艦店就被歹徒入侵15次。

沃爾瑪說，兩家關閉分店的員工可以選擇轉到其他城市分店上班；不過對於走路上班的員工來說，最近的沃爾瑪分店位於快樂谷(Happy Valley)，距離約3哩。

沃爾瑪致函波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)指出，東港廣場分店關閉將有379名員工受到影響，三角洲公園分店關閉則有200名員工受到影響，員工在6月2日前可決定是否轉調其他分店上班。

過去一年裡，沃爾瑪在阿肯色州、佛羅里達州、華府、威斯康辛州、新墨西哥州、伊利諾州都曾關閉分店。董明倫去年12月接受CNBC新聞頻道訪問時說，沃爾瑪成立61年來，各地分店遭竊問題如今最嚴重。

近年來，俄勒岡州波特蘭市治安敗壞，市容破舊，街上充斥遊民，商家 謀生不易，居民難...
近年來，俄勒岡州波特蘭市治安敗壞，市容破舊，街上充斥遊民，商家 謀生不易，居民難以為繼，紛紛遷走。圖為去年底波特蘭市區遊民村，充斥整條大街。(美聯社)

波特 沃爾瑪 遊民

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