民主黨高層想換人選2024 喜萊莉、米雪兒都是選項

前第一夫人米雪兒．歐巴馬。(路透)

福斯新聞6日報導，民主黨 領導高層目前未必都支持拜登 總統2024年尋求連任，若干「層級很高的民主黨人士」其實對他再代表該黨角逐總統寶座有所「懷疑」，只是更怕看到副總統賀錦麗對決共和黨前總統川普 的戲碼。

前白宮和五角大廈官員麥金農（Douglas MacKinnon）也提到，若民主黨2024年不是推派拜登或賀錦麗，那黨內人士可能指望一位政壇「昔日的超級巨星」，勝選機會更高。例如前國務卿喜萊莉．柯林頓、前副總統高爾及前第一夫人米雪兒．歐巴馬。

拜登與賀錦麗的組合2020年以美國史上最高票數，擊敗川普和前副總統潘斯的組合，惟如今拜登的民意支持率在40%左右徘徊，屢屢失言亦數度引發風波。

新聞網站Politico報導，在此前全國州長協會（NGA）的冬季會議中，某聯邦眾議員表明賀錦麗「不是（2024年總統候選人的）選項」。另在2月召開的NGA會議中，某聯邦參議員質疑拜登是否還有精力應付接下來的總統選戰熱季。

上次民主黨總統黨內初選期間，拜登因新冠肺炎疫情只待在家裡的地下室打選戰，川普當時甚至給他取了「地堡男孩」（bunker boy）的綽號。

麥金農認為，即使米雪兒一再否認有興趣競選公職，但她在上次民主黨總統黨內初選前，曾是熱門人選之一。現在她也才59歲，可能崛起為該黨的一位頭號候選人，民主黨人士也許會想要推她參選。

其他可能人選則包括2016年對決川普的喜萊莉，以及氣候特使、前國務卿柯瑞或前總統柯林頓的副手高爾（Al Gore）。然而，由於這三人分別已75、79及74歲，和拜登的82歲相距不遠，部分選民可能想要更年輕的人選。