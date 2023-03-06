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間諜氣球後續：加州科技公司與遭制裁中企關係密切

FBI：4名美國公民開車進入墨西哥 便遭持槍歹徒綁架

間諜氣球後續：加州科技公司與遭制裁中企關係密切

記者顏伶如／即時報導
美國U-2戰機飛行員從高空監視中國氣球。(美聯社資料照)
美國U-2戰機飛行員從高空監視中國氣球。(美聯社資料照)

間諜氣球事件引發美國輿論軒然大波之後，六家參與高空偵測氣球計畫的中國企業被商務部列入黑名單。國家廣播公司(NBC)6日獨家報導，位於加州北部的一家科技公司與遭制裁的中國企業關係旗下子公司密切，美國想要防止科技與技術流入中國軍方之手，恐怕面臨百密一疏的挑戰。

報導指出，根據晶圓科技公司AXT Inc在2022年8月提交給美國證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)申報紀錄，AXT Inc持有85%股權的一家中國半導體材料製造公司，主要客戶之一便是參與北京氣球計畫的國防企業中國電子科技集團有限公司(China Electronics Technology Group Corporation，CETC)旗下單位。

報導指出，AXT Inc子公司是否直接販售材料給中國電子科技集團有限公司旗下其他單位，仍有待進一步了解。在證管會申報登記中，AXT Inc並未透露子公司是與中國電子科技集團有限公司旗下哪一個單位有生意往來。

國家廣播公司分析，AXT Inc雖然沒有觸犯任何美國法律，但與中國國防企業集團的關係密切，反映了美國想要避免科技與技術流入中國軍方之手的困難。

影片來源：YouTube NBC News

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