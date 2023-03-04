強風暴襲多州 2天7龍捲風 已10死

德州路易斯維爾碼頭遭強風暴襲擊後，碼頭和船隻遭破壞。（美聯社）

3日，美國多地遭強風暴 襲擊，已有10人在與惡劣天氣有關的事件中死亡。

從2日開始，這場強風暴導致南部多州出現大風、強降雨以及冰雹等惡劣天氣。據美國廣播公司報導，自2日以來，肯塔基州、德州、路易斯安納州和阿肯色州 至少發生了7場龍捲風。美聯社報導稱，德州沃思堡附近出現了時速接近130公里的大風。另外，冰雹和大風襲擊了俄克拉荷馬州，強降雨則在密蘇里州南部和阿肯色州北部造成洪水 災害。

3日，該風暴系統繼續向東北部移動。國家氣象局稱，3日下午的大雪導致印第安納州西北部大片區域車禍頻發。與此同時，底特律地區也開始降雪。由於天氣狀況迅速惡化，底特律大都會韋恩縣機場3日晚上被迫關閉。隨著風暴的繼續移動，麻州和羅得島州部分沿海地區有可能發生洪水，新罕布夏州和緬因州一些地區的降雪量可能達到45厘米。

惡劣天氣導致部分地區出現了人員傷亡。美聯社報導稱，3日，阿拉巴馬州和田納西州分別有3人和2人在樹木倒塌事故中死亡，密西西比州一名女子因其車輛被腐爛的樹枝擊中而喪生，阿肯色州一名男子駕車駛入洪水後溺亡。當日，肯塔基州也報告了3起與天氣有關的死亡事件。

這場風暴經過的部分地區還出現大量建築被毀以及大面積電力中斷等情況。電力追蹤網站PowerOutage.us的數據顯示，3日晚，肯塔基州、田納西州和密西根州共有超過100萬用戶斷電。