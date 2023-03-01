華人房東絕食3天 終於等來暫停驅逐令終結

2月28日縣議會開會前，大批屋主和市民集中抗議，要求阿縣終結暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）

東灣華人房東 George Wu的租客 欠下12萬房租，而起訴租客的案件，因為暫停驅逐令的原因，推遲18次。他不得不絕食抗議，引來大批房東聲援。為順應民意，阿拉米達縣議會2月28日決定，不再延長當天到期的暫停驅逐令。因為政策有60天緩衝期，這意味著，到4月29日，暫緩政策正式終結。為此，George結束為期三天的絕食，平安回家。

他1日對本報表示，房東維權之路是一場持久戰，「當前社會對屋主的偏見，是長期形成的結果，非一日之功可改變。大家要勇敢的站出來，發出聲音，積極維權。」

George說，因為三天沒吃東西，稍微進食後，肚子不舒服，正緩慢恢復中。重要的是，阿縣議員做了正確的決定，不再延長暫停驅逐令。同時，縣府表示未來對租客的保護政策會兼顧到屋主利益，並暫時擱置了正當驅逐（Just Cause Eviction），租賃登記（Rent Registry）和不允許查詢租客犯罪記錄（Ban Criminal Record）等法規的討論。

他說，真心感謝屋主與熱心人士守望相助。開始絕食那天，他忍著陰風冷雨站在屋崙街頭，深夜棲身於空曠無人的政府大樓的簷下，也曾彷徨。屋崙的治安，甚至讓他難以預料還能否回家。「是廣大群友，善良的人們，給了我勇氣，堅定我的信念。自發來到現場給我打氣的各族屋主，噓寒問暖，讓我不感孤獨；是灣區 屋主聯盟（BAHN）組織的義工，陪伴左右，護佑我的安全，…沒有你們，就沒有今天的順利結束。」

George說，即使暫停驅逐令在4月29日終結，若租客從4月底、5月初又交房租，房東也很難驅趕，同時難以要回租金欠賬。他提醒屋主朋友，要清醒認識到當前社會對屋主的偏見，是長期形成的結果，非一日之功可改變。大家要勇敢的站出來，積極維權。維權之路是一場持久戰，不可掉以輕心，「我們是勤勞守法的人們，財富並非飛來橫財，我們善待租客，要求的只是被公平地對待。只要大家不斷努力，假以時日，就會獲得正面的社會形象和憲法保障的正當權益。」

絕食事件後，灣區屋主聯盟發動捐贈，截至發稿，已募捐3萬1615元。George說，感謝大家的支持和慷慨解囊。捐款部分用於絕食抗議的開支，部分幫助解決家庭救急，及後面的法律訴訟，拿回房子。其他多餘的款項，會用於今後為屋主群體的維權。接下來，除了發起法律訴訟，可能還會對無良政客發起政治罷免(recall)。「如果分散鬥爭，效果十分微弱。大家只有凝聚在一起，眾志成城。歡迎大家聯繫我，一起奮鬥，也歡迎用其他方式繼續支持我。」