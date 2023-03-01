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外交關係協會換血 前貿易代表傅洛曼接會長 料更關切台海

中央社／紐約1日電

美國外交關係協會（CFR）今天宣布，前貿易代表傅洛曼（Mike Froman）將接替任職近20年的哈斯（Richard Haass）擔任會長。這所百年智庫面對快速變化的國際局勢，預料將更加重視台海安全等議題。

哈斯去年10月宣布將卸任，外交關係協會隨後成立會長遴選委員會，尋找國際關係知識淵博、組織領導經驗豐富、曾位居政府要職且善於面對公眾與媒體的接班人。董事會本週一致同意，由傅洛曼在哈斯6月卸任後接棒。

傅洛曼透過新聞稿表示：「世界面臨大國政治回歸、威權主義抬頭構成挑戰、氣候變遷帶來緊迫感，外交關係協會在促進不同觀點的人士對話，加深對這些議題的了解上具有關鍵作用。」

傅洛曼是前總統歐巴馬的哈佛法學院同窗，曾任白宮副國家安全顧問，2013年至2017年擔任貿易代表，推動美國主導但最終退出的跨太平洋夥伴協定（TPP）。60歲的他近年轉戰商界，現任萬事達卡（Mastercard）副董事長暨策略成長總裁。

外交關係協會成立於1921年，總部設在紐約，以發行「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊、深度分析國際議題聞名，會員超過5000人，涵蓋政治、商業、學術等領域。

華爾街日報報導，外交關係協會高層換血時，部分政治人物與選民質疑美國在世界扮演的角色。俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，愈來愈多美國人認為美國涉入太深；前總統川普迴避降低貿易壁壘的協定後，現任總統拜登政府對國際貿易談判持小心謹慎的態度。

數十年前，外交關係協會曾面對美國在兩次世界大戰間的孤立主義傾向。如今部分會員憂心，消除貿易壁壘引發反對、川普執政時退出多個國際組織，反映美國民眾希望國家減少涉足國際事務。

外交關係協會高層說，傅洛曼接任會長後預料將加強重視中國、科技議題和氣候變遷。

哈斯2003年接掌外交關係協會時，美國積極投入911攻擊事件後的反恐戰爭。近年世局丕變，中國國力增強後對台灣威脅日增，曾多次訪台的哈斯公開主張「戰略清晰」，呼籲華府改變數十年來做法，明確承諾美國會在中共武力犯台時馳援台灣，藉此加強嚇阻。

哈斯表示，外界對外交關係協會教育素材及嚴肅、政策相關的無黨派分析需求不斷增加，很幸運有像傅洛曼這樣經驗、知識與風度兼備的人帶領協會邁入第二個百年。

氣候變遷 川普 拜登

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