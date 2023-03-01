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中年無證客在美居留數十年後 紛紛自願返鄉

記者顏伶如／即時報導
紐約時報報導，一些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉。圖為德州南部艾爾帕索的美墨邊境。(美聯社)
紐約時報報導，一些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉。圖為德州南部艾爾帕索的美墨邊境。(美聯社)

紐約時報1日報導，美墨邊境人滿為患的景象，並不等同美國國內無證移民人口增加；某些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉，屬於中年族群、還有勞動能力的無證移民返鄉趨勢最為明顯。智庫機構「移民研究中心」(Center for Migration Studies)資深研究員、人口統計學家華倫(Robert Warren)分析：「大家都跑來這裡而且從來沒人離開的說法，是個謎思。」

華倫指出，許多沒有身份的無證客正在離開美國，「而且他們是自願離開」。

根據統計，目前美國無證移民約有1020萬人，過去幾年人數大致維持穩定，即使美墨邊境湧現偷渡人潮也一樣，2008年間美國國內無證移民人口則有將近1200萬人。

紐約時報報導，來自波蘭、菲律賓、秘魯、南韓、烏拉圭等十多個國家的無證移民，從2010年至2020年間，人數減少約30%。至於在無證移民人口當中占有極高比例的墨西哥無證客，2010年到2020年裡人口則從660萬降低到440萬。

報導指出，30多年前，墨西哥夫妻哈維爾‧賀南德茲(Javier Hernandez)及伊爾瑪‧賀南德茲(Irma Hernandez)從美墨邊境偷渡進入美國，但2021年8月買了單程機票從紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)回到故鄉瓦哈卡(Oaxaca)，四個在美出生、擁有穩定工作的已成年兒女則留在美國。

賀南德茲夫妻決定返回墨西哥是因為伊爾瑪‧賀南德茲的母親已經91歲，希望能在母親晚年返鄉陪伴。賀南德茲夫妻帶著在美國攢下積蓄回鄉，蓋了一棟小房子，投資玉米薄餅生意。

57歲的伊爾瑪‧賀南德茲說：「我們在紐約每天工作有多麼辛苦，只有天知道。」她表示：「我們還年輕，其實還可以在那邊討生活，可是我們終究做出困難抉擇，決定返鄉。」

移民 美墨邊境 墨西哥

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