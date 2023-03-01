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全國首例 俄勒岡提案：每月無條件發遊民1000元

俄勒岡提案：每月無條件發遊民1000元

記者顏伶如／即時報導
俄勒岡波特蘭路上一整排遊民帳篷。(美聯社)
俄勒岡波特蘭路上一整排遊民帳篷。(美聯社)

俄勒岡州參議員最新提案，州政府基於全民基本收入(universal basic income，UBI)精神，將在12個月期間為遊民每人每月發放1000元。贊成提案的支持者認為，這項計畫有助於無家可歸民眾繳交房租及其他生活開銷，反對者則說，無條件發現金的作法可能造成反效果，例如拿到錢之後用來購買毒品或飲酒。

根據提案內容，俄勒岡州公共服務廳(Department of Human Services)將成立「民眾住房補助基金示範計畫」(People's Housing Assistance Fund Demonstration Program)，在12個月期間為無家可歸民眾每人每月發放1000元。至於拿到補助款後如何使用，民眾則可自行決定。

發放對象必須符合的資格條件包括：無家可歸或可能淪落街頭的民眾、無力繳交房租、收入水平在居住區域年收入中位數60%以下。

法案是由州參議員卡姆波斯(Wlnsvey Campos)提出。1995年出生的卡姆波斯出身於單身父親撫養長大的低收入家庭，當選時創下俄州史上最年輕州參議員紀錄。

提案指出，為遊民發放現金的最初5億元預算，將來自州政府公共服務廳的一般基金。

加拿大溫哥華之前也有類似計畫推出，為無家可歸民眾發放7500元。加州棕櫚泉市(Palm Springs)則研議為跨性別、非二元性別(nonbinary)租屋族發放每月最高900元的無條件補助。

連續數年，俄勒岡州受到持續惡化的遊民問題影響，光是波特蘭市街頭就有大約700頂帳篷。統計顯示，全州遊民約有1萬4650人。

遊民 俄勒岡州 參議員

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